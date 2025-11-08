Ядерні погрози РФ: Рютте розповів, що час уже давно зрозуміти Путіну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно бути обережним із погрозами застосувати ядерну зброю, адже він має розуміти, що ядерну війну ніколи не можна виграти.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Марк Рютте також заявив, що він хотів би, щоб у майбутньому Альянс активніше наголошував на власних ядерних можливостях для стримування суперників, зокрема Росії, і вважає, що немає причин для паніки у народів альянсу.
На думку Рютте, країнам НАТО важливо більше говорити з громадськістю про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій спільній безпеці".
Генсек назвав ядерне стримування НАТО "найвищою гарантією нашої безпеки", додавши, що воно має залишатися надійним, безпечним та ефективним.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Марк Рютте саркастично прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливе випробування ядерної зброї, що готується. Його реакція пролунала під час спільної прес-конференції із президентом Румунії Нікушором Даном.
Також видання "Коментарі" повідомляло – світ може впасти у Третю світову війну будь-якої секунди: що стоїть за новими ядерними погрозами.