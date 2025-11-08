logo_ukra

Ядерні погрози РФ: Рютте розповів, що час уже давно зрозуміти Путіну

Генсек НАТО заспокоїв людей щодо ядерних загроз Путіна

8 листопада 2025, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно бути обережним із погрозами застосувати ядерну зброю, адже він має розуміти, що ядерну війну ніколи не можна виграти.

Ядерні погрози РФ: Рютте розповів, що час уже давно зрозуміти Путіну

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести", — зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

Марк Рютте також заявив, що він хотів би, щоб у майбутньому Альянс активніше наголошував на власних ядерних можливостях для стримування суперників, зокрема Росії, і вважає, що немає причин для паніки у народів альянсу.

На думку Рютте, країнам НАТО важливо більше говорити з громадськістю про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій спільній безпеці". 

"Коли Росія використовує небезпечну та безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний чинник ядерного стримування для збереження миру", – додав він.

Генсек назвав ядерне стримування НАТО "найвищою гарантією нашої безпеки", додавши, що воно має залишатися надійним, безпечним та ефективним. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — Марк Рютте саркастично прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливе випробування ядерної зброї, що готується. Його реакція пролунала під час спільної прес-конференції із президентом Румунії Нікушором Даном.

Також видання "Коментарі" повідомляло – світ може впасти у Третю світову війну будь-якої секунди: що стоїть за новими ядерними погрозами.




