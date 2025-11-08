Ядерні погрози РФ: Рютте розповів, що час уже давно зрозуміти Путіну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно бути обережним із погрозами застосувати ядерну зброю, адже він має розуміти, що ядерну війну ніколи не можна виграти.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести", — зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

Марк Рютте також заявив, що він хотів би, щоб у майбутньому Альянс активніше наголошував на власних ядерних можливостях для стримування суперників, зокрема Росії, і вважає, що немає причин для паніки у народів альянсу.

На думку Рютте, країнам НАТО важливо більше говорити з громадськістю про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій спільній безпеці".

"Коли Росія використовує небезпечну та безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний чинник ядерного стримування для збереження миру", – додав він.

Генсек назвав ядерне стримування НАТО "найвищою гарантією нашої безпеки", додавши, що воно має залишатися надійним, безпечним та ефективним.

