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Япония сообщила, собирается ли присоединиться к НАТО

Японский лидер отреагировал на возможность вступления первой азиатской страны в НАТО.

сегодня, 12:55
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на сообщения о присоединении азиатской страны к НАТО. По его словам, Япония не планирует становиться членом военного альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Япония сообщила, собирается ли присоединиться к НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото из открытых источников

Глава МИД Японии Йосимаса Хаяси в начале мая сообщил, что его страна ведет переговоры об открытии первого офиса связи НАТО в Азии. Такое сотрудничество породило идею того, что Япония может стать членом военного альянса.


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"Я не знаю ни о каком решении НАТО по созданию офиса", — сказал Фумио Кисида и добавил, что Япония "не планирует присоединяться к НАТО как член или получлен".

Несмотря на такие сообщения, премьер-министр Японии собирается посетить саммит НАТО, который пройдет в Литве в июле этого года.

Напомним, что недавно военный альянс расширился до 31 члена, в апреле к НАТО присоединилась Финляндия, а Швеции остается получить только одобрение нескольких стран, чтобы также присоединиться к оборонному союзу. Также над вступлением в НАТО работает и Украина, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление в Североатлантический альянс возможно только после завершения войны с Россией. В настоящее время все члены НАТО являются странами из Европы и Северной Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай угрожающе отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на три дня саммита G7 в Японии, президент Владимир Зеленский не смог встретиться с лидером, предлагавшим свое мирное предложение для Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-wont-join-nato-local-office-considered-pm-kishida-says-2023-05-24/
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