НАТО решило временно переместить один из своих радаров дальнего радиуса действия в Румынию, чтобы усилить осведомленность альянса о ситуации в Черном море и Крыму.



Радар НАТО Lanza LTR-25. Фото из открытых источников

Пресс-служба НАТО сообщила, что развернутый центр командования и управления НАТО (DACCC) завершил перемещение своего радара противовоздушной обороны (DADR) Lanza LTR-25и вспомогательного оборудования из Италии в Румынию.

"Это развертывание следует рассматривать как оборонное и необходимое для дальнейшего усиления защиты нашей принимающей страны и союзника Румынии. Миссия демонстрирует постоянное развитие и усовершенствование оборонной системы Альянса", — сказал командующий DACCC генерал-майор Дэнни Траас.

Радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 доставили в румынский поселок Католой, расположенный на юго-востоке страны. Этот радар имеет дальность обнаружения целей на расстоянии примерно 450 км. Не считая того, его можно в хоть какой момент перенести в другое место.

Дальность радара Lanza LTR-25



Наличие радара позволит повысить осведомленность НАТО о ситуации в воздушном пространстве над значительной частью Черного моря и Крыма. В частности, это касается способности обнаруживать воздушные угрозы, направляющиеся к восточным границам НАТО, такие как беспилотники, крылатые ракеты или самолеты. Кроме того, радар Lanza LTR-25 также способен обнаруживать запуски баллистических ракет.

Российские военные корреспонденты жалуются, что этот радар усилит обороноспособность Украины в выявлении и борьбе с воздушными целями, слетающими из аэропортов, расположенных в Крыму. Они уверены, что НАТО будет предоставлять украинцам данные из этого радара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на российский беспилотник, залетевший на территорию Польши.



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