Зачем Швеция в НАТО: СМИ узнали, какая роль уготовлена этой стране на случай войны

В ближайшие дни Швеция окончательно присоединится к НАТО, что означает, что западный оборонный альянс почти окольцует все Балтийское море, которое является важным маршрутом торговли нефтью для России и домом для одного из ее флотов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Швеция - НАТО. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что, официально став 32-м членом возглавляемого США альянса на церемонии в Вашингтоне, Швеция прихватит с собой среднебалтийский остров Готланд, прозванный "гигантским авианосцем", что облегчает оборону трех небольших стран Балтии. Вступив в НАТО, Швеция открывает новые возможности для морских перевозок, поскольку остров Готланд находится менее чем в 200 км от побережья Латвии.

Присоединение Швеции и Финляндии также позволяет НАТО смотреть на Северную Европу как на один большой регион, без зияющей дыры на карте. Прибалтийские страны, возможно, получат наибольшую выгоду от присоединения Швеции: Стокгольм намерен направить батальон для участия в многонациональном присутствии в Латвии. Но самые глубокие изменения со временем, вероятно, произойдут в самом Северном регионе.

Сотрудничество между четырьмя основными странами — Данией, Норвегией, Швецией и Финляндией — уже давно является тесным, но теперь оно должно стать еще более интенсивным.

В прошлом году ВВС четырех скандинавских стран объявили о намерении эксплуатировать свой флот, насчитывающий около 230 истребителей, как единое целое, что сделает его более крупным, чем RAF в Великобритании или ВВС Германии. Уже сейчас норвежские F-35 и шведские истребители Gripen отрабатывают посадку на финских дорогах.

Швеция, которая не имеет прямой границы с Россией, скорее всего, будет играть для военных планировщиков НАТО иную роль, чем приграничные государства. По словам официальных лиц, Стокгольм станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или стран Балтии.

Но Швеция также обладает особыми возможностями. Она имеет большой опыт работы с подводными лодками и подводными силами, что становится все более важным в Балтийском море, где за последние годы произошло несколько необъяснимых случаев саботажа — от подрыва газопроводов "Северный поток" до обрыва китайским якорем связи между Финляндией и Эстонией по передаче газа и данных.

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