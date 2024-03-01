Замгенсека: Украина станет частью НАТО, но есть вопрос, на который никто в мире не может ответить

Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает "El Pais".

Мирча Джоанэ. Фото из открытых источников

Мирча Джоанэ прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в Украину.

"Мы полностью уважаем право наших союзников выдвигать новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов по размещению войск в Украине. Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно", — заявил замгенсека.

Джоанэ подчеркнул, что это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближении к НАТО.

"Мы не можем сказать, когда именно, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией", — заявил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало — резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хоть лидеры остальных европейских держав, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует. О чем говорит ход Макрона? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



