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Замгенсека: Украина станет частью НАТО, но есть вопрос, на который никто в мире не может ответить

НАТО надеется на расширение Альянса за счет вступления Украины, но, когда это произойдет, никто не скажет

сегодня, 10:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает "El Pais".

Замгенсека: Украина станет частью НАТО, но есть вопрос, на который никто в мире не может ответить

Мирча Джоанэ. Фото из открытых источников

Мирча Джоанэ прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в Украину.

"Мы полностью уважаем право наших союзников выдвигать новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов по размещению войск в Украине. Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно", — заявил замгенсека.

Джоанэ подчеркнул, что это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближении к НАТО.

"Мы не можем сказать, когда именно, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией", — заявил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало — резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хоть лидеры остальных европейских держав, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует. О чем говорит ход Макрона? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://elpais.com/internacional/2024-03-01/el-numero-dos-de-la-otan-la-amenaza-nuclear-de-putin-es-un-intento-de-intimidacion-psicologica-mas-que-un-plan-real.html
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