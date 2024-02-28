О чем говорит ход Макрона с войсками НАТО в Украине: какой шанс получила Франция

Резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хоть лидеры остальных европейских держав, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует. О чем говорит ход Макрона? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Для статуса Франции как европейского ястреба сложились хорошие обстоятельства

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"Президент Макрон может себе позволить любое хамство или троллинг в адрес кремлевских карликов, поскольку он не баллотируется на третий срок. А радикализация его позиции вызвана также необходимостью создать хорошую стартовую площадку для своего преемника, поскольку у пророссийского лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен сейчас высокий электоральный рейтинг".

По мнению эксперта, преемником может быть действующий премьер от партии Макрона "Возрождение" – Габриэль Атталь, пока не набирающий достаточно популярности.

И что главное – Франция как ядерное государство теперь может возглавить движение за создание европейской объединенной армии, параллельного НАТО проекта. Хотя, пока рвущийся вновь стать президентом США Дональд Трамп не начал разрушать Альянс, особого смысла в этом нет", – отмечает Владимир Цыбулько. "Но для статуса Франции как европейского ястреба сложились хорошие обстоятельства, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц всячески этого боится

Россия получила серьезнейший сигнал

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что Макрон удивил многих. И вряд ли это случайно.

"В свое время французский президент Саркози пережил очень серьезную трансформацию: от отрицания возможности заключения Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС – до формирования консенсуса по этому поводу и принятия соответствующего заявления Украина-ЕС. Так что для французских лидеров такие кульбиты — не что-то новое", – поясняет эксперт.

По его мнению, Макрон сейчас воспользовался шансом вернуть Францию (которая ранее не входила даже в топ-десятку поставщиком нам необходимых вооружений) в большую игру.

а также заявление о том, что нельзя исключать направление западных войск в Украину. Это прорывной шаг, серьезнейший сигнал для России, откуда уже звучат истеричные заявления Так что видим интересное развитие событий. Понятно, что уже завтра мы не получим новые дальнобойные ракеты, но в обозримом будущем – да. И, получается, нельзя исключать прибытием нам на помощь (в том или ином виде) войск той или иной страны (стран) НАТО. Лед тронулся, дискуссия перешла в практическую плоскость — по тем направлениям, которые нам очень интересны", – констатирует Вадим Трюхан. "Именно об этом – инициирование коалиции по поставкам нам дальнобойных ракет

Заявление Макрона не могло не привлечь внимания

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поясняет:

"Заявление Макрона о том, что рассматривается возможное направление войск стран НАТО в Украину, не могло не привлечь внимания. Думается, что направление таких войск на линию фронта стоит исключить. Максимум – можно ожидать направления очень ограниченного контингента, причем, подальше от линии фронта".

Эксперту представляется, что своим заявлением Макрон хотел подхлестнуть дискуссию о том, чем можно помочь Украине сейчас. Подчеркнуть, что ситуация на фронте сложная – и нужно искать новые возможности для поддержки нашей страны.

"Также, видимо, следует рассматривать это заявление и как проявление борьбы за лидерство в рамках Европы, а может и всего НАТО, – считает Владимир Дубовик. – Особенно в условиях задержки с принятием нового пакета помощи Украине в США и возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который, как известно, выступает за сворачивание помощи Украине".

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