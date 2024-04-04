logo

BTC/USD

67875.03

ETH/USD

3329.74

LTC/USD

97.36

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Запад оторван от реальности: в ВСУ раскритиковали пассивность союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад оторван от реальности: в ВСУ раскритиковали пассивность союзников

Союзники Украины до сих пор не осознают, что находятся под угрозой

4 апреля 2024, 22:39
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Инертность западных партнеров по вопросам помощи Украине свидетельствует об их оторванности от реальности и непонимании реальных угроз со стороны России и других автократических государств, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Запад оторван от реальности: в ВСУ раскритиковали пассивность союзников

Запад недооценивает угрозы со стороны РФ. Фото из открытых источников

"Заявления наших союзников о срочном поиске Patriot, ядерных ударах по США и даже призывах удвоить поддержку Украины максимально оторваны от реальности. Мы не в феврале 2022 года. Европа тоже под реальной угрозой. Вопрос глобальных войн – это только вопрос времени", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что вместе с РФ уже сформировался клуб авторитарных государств, активность которых – и публичная, и непубличная – направлена на войну.

Военнослужащий убежден, что Россия и ее союзники будут распространять войны и терроризм по всему миру, который не очень торопится останавливать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5100
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости