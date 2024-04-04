Запад оторван от реальности: в ВСУ раскритиковали пассивность союзников

Инертность западных партнеров по вопросам помощи Украине свидетельствует об их оторванности от реальности и непонимании реальных угроз со стороны России и других автократических государств, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Запад недооценивает угрозы со стороны РФ. Фото из открытых источников

"Заявления наших союзников о срочном поиске Patriot, ядерных ударах по США и даже призывах удвоить поддержку Украины максимально оторваны от реальности. Мы не в феврале 2022 года. Европа тоже под реальной угрозой. Вопрос глобальных войн – это только вопрос времени", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что вместе с РФ уже сформировался клуб авторитарных государств, активность которых – и публичная, и непубличная – направлена на войну.

Военнослужащий убежден, что Россия и ее союзники будут распространять войны и терроризм по всему миру, который не очень торопится останавливать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

