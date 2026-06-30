Защитят ли США страны Балтии в случае вторжения РФ: в НАТО дали ответ

Соединенные Штаты не намерены оставлять страны Балтии без поддержки в случае возможной российской агрессии. Об этом заявил командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Крис Донагью во время мероприятий, посвященных запуску нового командования Альянса в регионе.

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По словам американского военачальника, принцип коллективной обороны остается неизменным, а присутствие американских военнослужащих в Европе является главным подтверждением готовности Вашингтона выполнять союзнические обязательства. Он подчеркнул, что сдерживание потенциального противника основывается не только на политических заявлениях, но и на реальном военном присутствии.

Заявление прозвучало на фоне усиления оборонительной инфраструктуры НАТО на восточном фланге. Альянс продолжает расширять систему управления войсками в Польше и странах Балтии, создавая дополнительные командные структуры для более быстрого реагирования на возможные угрозы.

Новая организация командования позволит эффективнее координировать действия союзных подразделений и при необходимости оперативно усиливать военное присутствие у границ России.

Высказывания Донагью привлекли особое внимание, поскольку ранее президент США Дональд Трамп допускал резкие заявления относительно европейской безопасности, ставя под сомнение готовность Вашингтона автоматически вмешиваться в возможный конфликт. На этом фоне слова американского генерала стали сигналом, призванным успокоить союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя усиление военного присутствия Альянса, подчеркнул, что новые решения демонстрируют единство стран НАТО и их готовность защищать территорию каждого государства-члена. По его словам, укрепление восточного фланга должно стать дополнительным фактором сдерживания и снизить риск любой потенциальной агрессии против союзников.

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