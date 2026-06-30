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Чи захистять США країни Балтії у разі вторгнення РФ: у НАТО дали відповідь

Командувач силами Альянсу запевнив союзників у підтримці, незважаючи на колишні неоднозначні заяви Дональда Трампа.

30 червня 2026, 15:49
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Кравцев Сергей

Сполучені Штати не мають наміру залишати країни Балтії без підтримки у разі можливої російської агресії. Про це заявив командувач сухопутних сил НАТО в Європі генерал Кріс Донаг'ю під час заходів, присвячених запуску нового командування Альянсу в регіоні.

Чи захистять США країни Балтії у разі вторгнення РФ: у НАТО дали відповідь

США. Фото: із відкритих джерел

За словами американського воєначальника, принцип колективної оборони залишається незмінним, а присутність американських військовослужбовців у Європі є головним підтвердженням готовності Вашингтона до виконання союзницьких зобов'язань. Він підкреслив, що стримування потенційного супротивника ґрунтується не лише на політичних заявах, а й на реальній військовій присутності.

Заява прозвучала на тлі посилення оборонної інфраструктури НАТО на східному фланзі. Альянс продовжує розширювати систему управління військами у Польщі та країнах Балтії, створюючи додаткові командні структури для швидшого реагування на можливі загрози.

Нова організація командування дозволить ефективніше координувати дії союзних підрозділів та за необхідності оперативно посилювати військову присутність біля кордонів Росії.

Висловлювання Донаг'ю привернули особливу увагу, оскільки раніше президент США Дональд Трамп припускав різких заяв щодо європейської безпеки, ставлячи під сумнів готовність Вашингтона автоматично втручатися у можливий конфлікт. На цьому фоні слова американського генерала стали сигналом, який покликаний заспокоїти союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи посилення військової присутності Альянсу, наголосив, що нові рішення демонструють єдність країн НАТО та їхню готовність захищати територію кожної держави-члена. За його словами, зміцнення східного флангу має стати додатковим фактором стримування та знизити ризик будь-якої потенційної агресії проти союзників.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-will-stand-with-european-allies-defence-baltics-us-general-says-2026-06-30/
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