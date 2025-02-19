Зеленский перечислил четыре страны, которые против членства Украины в НАТО

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Кравцев Сергей
Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс, за исключением Словакии, Венгрии, Германии и США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Владимир Зеленский отметил при этом поддержку президентом Эрдоганом членства Украины в НАТО в будущем.
При этом он подчеркнул, что у его страны сильная армия, но для ее содержания постоянно требуются оружие и деньги.
Президент отметил, что Украине также нужны гарантии экономической безопасности и "для этого мы должны войти в такой большой рынок, как Евросоюз".
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