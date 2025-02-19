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Зеленский перечислил четыре страны, которые против членства Украины в НАТО

Президент подчеркнул, надежнее, чем членство Украины в НАТО гарантий безопасности просто не существует

19 февраля 2025, 12:12
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Кравцев Сергей

Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс, за исключением Словакии, Венгрии, Германии и США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Зеленский перечислил четыре страны, которые против членства Украины в НАТО

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений", — сказал украинский президент журналистам в аэропорту Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Зеленский отметил при этом поддержку президентом Эрдоганом членства Украины в НАТО в будущем.

"Если НАТО не вариант, о каких гарантиях безопасности мы говорим?", — задается вопросом украинский президент.

При этом он подчеркнул, что у его страны сильная армия, но для ее содержания постоянно требуются оружие и деньги.

Президент отметил, что Украине также нужны гарантии экономической безопасности и "для этого мы должны войти в такой большой рынок, как Евросоюз".                                                                                                                                                                                              

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Источник: https://www.aa.com.tr/en/americas/zelenskyy-calls-for-stronger-support-from-trump-criticizes-ukraines-exclusion-from-us-russia-talks/3486228
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