Зеленский получил неформальное предупреждение от НАТО: от чего его предостерегли

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Ткачик Олеся
Как сообщило The Telegraph, на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет заявлено, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в Альянс. По его информации, Альянс потребует от Киева дополнительных шагов, прежде чем переговоры о членстве продвинутся вперед, о чем заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.
Владимир Зеленский
Эта позиция будет изложена в письменной форме в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне. При этом собеседник отметил, что поскольку Украина продолжает проводить реформы, НАТО хочет похвалить ее, но также намерена обсудить дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией.
При этом, как отметил политолог Максим Яли, давно известно, что четкие письменные гарантии относительно присоединения Украины к НАТО на саммите в Вашингтоне не будут предоставлены, как бы этого ни хотелось Украине. И украинское руководство это отлично понимает, добавил эксперт.
По его мнению, цель статьи в The Telegraph послать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он не писал никаких твитов с резкой критикой лидеров стран-участниц НАТО на саммите, как это было накануне саммита Альянса в Вильнюсе в прошлом году.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны НАТО категорически против членства Украины в Альянсе.
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Вікторія
3 июля 2024, 13:46
Брехня. Україна корумпована не більше, ніж Штати чи будь-яка країна ЄС. І таких заходів боротьби з корупцією, на кшталт відкритого декларування та іншого, в жодній країні точно нема. Просто шукають привід для відмови. Краще із власною корупцуією би розібрались.
Ігор
3 июля 2024, 13:35
Ще один доказ подвійних стандартів: не чіпай нас і ми не будемо казати про ту корумповану і криваву реальність в яку ти занурив Україну. Тому і потрібен багатополярний світ. Після розпаду супер-імперії комуняк, золотий мільярд отримав занадто багато гегемонії.