Зеленский получил неформальное предупреждение от НАТО: от чего его предостерегли

Как сообщило The Telegraph, на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет заявлено, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в Альянс. По его информации, Альянс потребует от Киева дополнительных шагов, прежде чем переговоры о членстве продвинутся вперед, о чем заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Владимир Зеленский

Эта позиция будет изложена в письменной форме в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне. При этом собеседник отметил, что поскольку Украина продолжает проводить реформы, НАТО хочет похвалить ее, но также намерена обсудить дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

При этом, как отметил политолог Максим Яли, давно известно, что четкие письменные гарантии относительно присоединения Украины к НАТО на саммите в Вашингтоне не будут предоставлены, как бы этого ни хотелось Украине. И украинское руководство это отлично понимает, добавил эксперт.

По его мнению, цель статьи в The Telegraph послать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он не писал никаких твитов с резкой критикой лидеров стран-участниц НАТО на саммите, как это было накануне саммита Альянса в Вильнюсе в прошлом году.

"Простыми словами: "Если ты, Владимир, снова поставишь в неудобное положение Байдена или Сунака, у которых будут выборы, своими гневными твиттами, которые будут, мягко говоря, не кстати, то мы в ответ тоже легко поставим тебя на место , создав уже тебе ответные проблемы в информационном поле Украины". Вот так работает политика, и так используются СМИ", – отметил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны НАТО категорически против членства Украины в Альянсе.



