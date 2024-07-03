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Зеленский получил неформальное предупреждение от НАТО: от чего его предостерегли

НАТО хочет, чтобы Зеленский воздержался от критики действий Альянса

3 июля 2024, 13:58 comments12724
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщило The Telegraph, на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет заявлено, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в Альянс. По его информации, Альянс потребует от Киева дополнительных шагов, прежде чем переговоры о членстве продвинутся вперед, о чем заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Зеленский получил неформальное предупреждение от НАТО: от чего его предостерегли

Владимир Зеленский

Эта позиция будет изложена в письменной форме в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне. При этом собеседник отметил, что поскольку Украина продолжает проводить реформы, НАТО хочет похвалить ее, но также намерена обсудить дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

При этом, как отметил политолог Максим Яли, давно известно, что четкие письменные гарантии относительно присоединения Украины к НАТО на саммите в Вашингтоне не будут предоставлены, как бы этого ни хотелось Украине. И украинское руководство это отлично понимает, добавил эксперт.

По его мнению, цель статьи в The Telegraph послать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он не писал никаких твитов с резкой критикой лидеров стран-участниц НАТО на саммите, как это было накануне саммита Альянса в Вильнюсе в прошлом году.

"Простыми словами: "Если ты, Владимир, снова поставишь в неудобное положение Байдена или Сунака, у которых будут выборы, своими гневными твиттами, которые будут, мягко говоря, не кстати, то мы в ответ тоже легко поставим тебя на место , создав уже тебе ответные проблемы в информационном поле Украины". Вот так работает политика, и так используются СМИ", – отметил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны НАТО категорически против членства Украины в Альянсе.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vgLXUxZRiZkGjC37yQAkaBFd34WiNNgbCc7N1GWcLieAENf44no6ZEZpvW5Kt2xl&id=100004292079149
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Обсуждения

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Вікторія

3 июля 2024, 13:46

Брехня. Україна корумпована не більше, ніж Штати чи будь-яка країна ЄС. І таких заходів боротьби з корупцією, на кшталт відкритого декларування та іншого, в жодній країні точно нема. Просто шукають привід для відмови. Краще із власною корупцуією би розібрались.

Ігор

3 июля 2024, 13:35

Ще один доказ подвійних стандартів: не чіпай нас і ми не будемо казати про ту корумповану і криваву реальність в яку ти занурив Україну. Тому і потрібен багатополярний світ. Після розпаду супер-імперії комуняк, золотий мільярд отримав занадто багато гегемонії.


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