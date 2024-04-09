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США назвали свое условие: когда Украина может стать членом НАТО

В Госдепе США напомнили, что Украина имеет реальные шансы присоединиться к Альянсу только после окончания войны

сегодня, 07:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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В США заявили, что Украина может вступить в НАТО только после завершения российско-украинской войны, но "это процесс, который продвигается". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.

США назвали свое условие: когда Украина может стать членом НАТО

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Представителя Госдепа попросили прокомментировать, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО после недавнего заявления генсека Йенса Солтенберга о будущем Украины в Альянсе. На это Миллер ответил, что ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны.

"Мы четко дали понять, что, в конце концов, это процесс, который продвигается", — добавил Миллер.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний лень ситуация складывается так, что все ведущие союзники Киева, кроме двух, поддерживают идею предоставления Украине официального приглашения по вступлению в НАТО. Вот только против – те страны, которые являются столпами НАТО. Речь идет о США и Германии. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что повестку дня вопросов, связанных с Украиной, определяет и Украина. По ее словам, для Украины вопрос приглашения в НАТО есть на повестке дня, и он будет на повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято.

Также издание "Комментарии" сообщало – получит ли Украина приглашение на членство в НАТО на саммите в США: в Британии ответили с намеком.

Ранее "Комментарии" информировали — членство в НАТО в обмен на территории и корейский сценарий для Украины: о чем говорят разговоры.




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