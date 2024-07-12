Ждать окончания войны не будут: в Раде рассказали о судьбоносном решении НАТО по Украине

Теперь всем хорошо известный формат "Рамштайн" трансформируется в обязательную постоянную помощь Украине от НАТО в вооружении и тренировке наших военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал заместитель главы комитета нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Слова о "мосте" к членству Украины в НАТО в итоговой декларации Вашингтонского саммита Альянса – это свидетельство того, что наше государство готовы де-факто интегрировать в НАТО, не дожидаясь окончания войны", — отметил парламентарий.

По его словам, "мост" — это, прежде всего, устойчивое финансирование помощи Украине, в частности речь идет о 40 млрд долларов, о которых договорились союзники, что обезопасит нас от возможных последующих политических потрясений.

"Это также создание миссии в Германии, которая будет координировать всю помощь Украине, и таким образом это трансформируется из формата Рамштайн в уже обязательную помощь Украине в вооружении и тренировке наших военнослужащих", — отметил политик.

Егор Чернев также добавил, что назначение посла Украины в НАТО повышает статус представительства Украины в Альянсе для большей интеграции и координации.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские лидеры в основном довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне, тем более, что могло быть гораздо хуже. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Также издание "Комментарии" сообщало – в итоговом заявлении саммита НАТО говорится, что Украина получит приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. При этом Венгрия уже тонко намекнула, что пока абсолютно все члены Альянса не подтвердят свое согласие, никакого приглашения Украины в Альянс не будет. Чем закончился саммит НАТО для Украины? Не складывается ли впечатление, что с Россией идут закулисные торги по членству Украины в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



