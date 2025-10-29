А, как же перемирие: Трамп отреагировал на удары Израиля в ответ на атаки ХАМАС

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп прокомментировал очередное нарушение перемирие в Секторе Газа. Американский лидер считает, что Израиль должен отвечать на атаки группировки ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом президент США, выступая в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Во время общения с прессой журналисты попросили Трампа дать реакцию на новый удар Израиля по Газе. Лидер США дал понять, что поддерживает такие "ответки" на возможные атаки со стороны ХАМАС.
При этом он уточнил, что не считает, что это может сорвать прекращение огня или поставить его под угрозу.
Трамп подчеркнул, что ХАМАС – это очень малая часть мира на Ближнем Востоке и им нужно вести себя прилично, в противном случае их уничтожат. Президент США добавил, что есть много стран, которые готовы это сделать.
По его словам, нынешний мир "очень прочный", а ХАМАС вырос, убивая людей и, видимо, ее может остановиться".
На вопрос, разоружит ли ХАМАС свои силы, президент США сказал, что над этим моментом уже идет работа.
