А, як же перемир'я: Трамп відреагував на удари Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС

Президент США Дональд Трамп прокоментував чергове порушення перемир'я у Секторі Газа. Американський лідер вважає, що Ізраїль має відповідати на атаки угруповання ХАМАС. Як передає портал "Коментарі", про це президент США, виступаючи у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з пресою журналісти попросили Трампа дати реакцію на новий удар Ізраїлю по Газі. Лідер США дав зрозуміти, що підтримує такі "відповіді" на можливі атаки з боку ХАМАСу.

"Наскільки я розумію, вони вбили ізраїльського солдата. Я щойно про це почув, буквально недавно. Вони вбили ізраїльського солдата. Тому ізраїльтяни завдали удару у відповідь. І вони повинні були завдати удару у відповідь. Коли таке відбувається — вони повинні відповідати", — заявив Дональд Трамп.

Він уточнив, що не вважає, що це може зірвати припинення вогню або поставити його під загрозу.

Трамп підкреслив, що ХАМАС – це дуже мала частина світу на Близькому Сході і їм потрібно поводитися пристойно, інакше їх знищать. Президент США додав, що є багато країн, які готові зробити це.

"У нас багато країн — навіть Японія сьогодні сказала: "Ми хотіли б брати участь на Близькому Сході і модем допомогти, направивши людей, включно з експертами". Але у нас багато країн, які готові це зробити, крім тільки Ізраїлю", — говорив Трамп.

За його словами, нинішній світ "дуже міцний", а ХАМАС виріс, вбиваючи людей і, мабуть, може зупинитися".

На запитання, чи зруйнує ХАМАС свої сили, президент США сказав, що над цим моментом уже йде робота.

"Ми вже цим займаємося. Це починається, тому що ми переходимо до другої фази, і це починається. Але потрібно розуміти: ХАМАС — це дуже мала частина загального близькосхідного світу. У нас є мир на Близькому Сході. Якщо знадобиться — ми знищимо ХАМАС дуже легко, і на цьому все закінчиться. Але ми б воліли цього не робити".

