А, як же перемир'я: Трамп відреагував на удари Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп прокоментував чергове порушення перемир'я у Секторі Газа. Американський лідер вважає, що Ізраїль має відповідати на атаки угруповання ХАМАС. Як передає портал "Коментарі", про це президент США, виступаючи у Білому домі.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час спілкування з пресою журналісти попросили Трампа дати реакцію на новий удар Ізраїлю по Газі. Лідер США дав зрозуміти, що підтримує такі "відповіді" на можливі атаки з боку ХАМАСу.
Він уточнив, що не вважає, що це може зірвати припинення вогню або поставити його під загрозу.
Трамп підкреслив, що ХАМАС – це дуже мала частина світу на Близькому Сході і їм потрібно поводитися пристойно, інакше їх знищать. Президент США додав, що є багато країн, які готові зробити це.
За його словами, нинішній світ "дуже міцний", а ХАМАС виріс, вбиваючи людей і, мабуть, може зупинитися".
На запитання, чи зруйнує ХАМАС свої сили, президент США сказав, що над цим моментом уже йде робота.
Читайте також на порталі "Коментарі" – на місці Ізраїлю могла бути Україна: у якій пастці та з яким світом могли опинитися.