На месте Израиля могла быть Украина: в какой ловушке и с каким "миром" могли оказаться

В сети обсуждают мир Трампа между Израилем и Палестиной. Однако первое, что стоит констатировать – это собственно слово мир. Ибо никакой мир не наступил. ХАМАС начал "мир" с того, что каких-то мужчин расстреляли на площади за сотрудничество с Израилем. Мирные палестинцы, женщины и дети, наблюдали казнь с большим воодушевлением, переполненные радостями и эйфорией от увиденного. Об этом рассказывает блоггер и политический обозреватель Сергей Марченко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Сам этот "мир" Трамп оказал, как свою великую победу. И это действительно была большая победа над Израилем. Не знаю, в какие тиски наш миротворец зажал яички Нетаньяху, но израильская армия остановилась и окончательного решения вопроса ХАМАС мир так и не увидел. Итог этого "мира": Израиль отошел, а Палестина продолжит клепать ракеты из гимна и палок, рыть тоннели и работать над уничтожением государства Израиль. Вот такой вот интересный "мир", – отметил блоггер.

Сергей Марченко отмечает, что возникает логичный вопрос: что здесь хорошего – от такого мира. На месте Израиля могла бы быть Украина. В какой-то момент мы были очень близки к тому, чтобы Трамп продавил нас так же, как продавил Израиль. Только вместо выхода из Газы у нас был бы выход из Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

Блогер замечает, очень хорошо, что мы не повторили судьбу Израиля и Трамп не умирал нас так, чтобы мы еще 10 лет потом кровью харкали. К счастью, в решающий момент нас поддержала Европа. Очень сильно поддержала и не дала продавить.

Сергей Марченко отмечает, что переломный момент настал, когда делегация европейцев полетела в Белый Дом вместе с Зеленским и стала рядом, стала опорой.

"Поэтому всякий раз, когда будете думать, почему мир так несправедлив к вам, не огорчайтесь: мир несправедлив ко всем, не только к вам. Люди, как Трамп, которые действительно могли бы прекратить войны, потому что обладают огромной властью, просто молча смотрят, как уничтожаются целые народы. Как право сильного полностью разрушает любое право", – резюмировал эксперт.

