Афганистан вновь станет Исламским эмиратом

Афганистан провозгласят Исламским эмиратом, фото Getty images

В Афганистане восстановят исламское государство — эмират. Об этом известно из выступления представителя талибов, который отметил, что будет официально объявлено об установлении Исламского эмирата Афганистан. Об этом сообщает "Укринформ".

Саттар

Мирзаквал. К таким действиям прибегнут, чтобы остановить мародерство в столице.



Также в Кабуле введут с воскресенья комендантский час. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул

В Афганистане создан Координационный совет, который должен передать власть и управлять делами во время переходного периода. В его состав вошел экс-президент Хамид Карзай, председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар.

В свою очередь представитель террористического движения "Талибан" Альханафи Вардак написал в Twitter, что временный переходное правительство не осуждается и талибы требуют полную передачу власти. Также иностранные средства массовой информации уже опубликовали видео о том, что боевики движения "Талибан" вошли в президентский дворец в Кабуле.

Между тем Великобритания призвала не признавать представителей "Талибана" легитимной властью Афганистана. Такое мнение высказал премьер-министр Борис Джонсон и отметил, что нужно объединиться другим странам и занять одну позицию относительно этих событий.

Как сообщал портал "Комментарии", Facebook будет удалять контент, связанный с "Талибаном". Мы писали, что самолет, который должен эвакуировать из Кабула украинцев и желающих покинуть столицу Афганистана граждан других стран, не может вылететь из аэропорта. Также ранее сообщалось, что несколько граждан Афганистана хотят получить статус беженца в Украине, они написали заявления о получении такого статуса.



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