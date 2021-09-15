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Главная Новости Мир Ближний Восток "Аль-Каида" снова вернулась в Афганистан - спецслужбы США
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"Аль-Каида" снова вернулась в Афганистан - спецслужбы США

В разведке отметили, что в течение ближайшего года или двух она может снова представлять угрозу для Соединенных Штатов

15 сентября 2021, 21:17
Автор:

Лиля Воробьева

Союз наиболее злостных врагов цивилизации, воинов-мусульман, который наводит ужас на весь мир -"Аль-Каида" решила осесть в Афганистане, где сейчас правят их единомышленники, агрессивные талибы. Об этом сообщают представители разведки США, передает ТСН.

"Аль-Каида" снова вернулась в Афганистан - спецслужбы США

Аль-Каида возвращается в захвачен талибами Афганистан (фото из открытых источников)

По их информации, воины священного джихада, совершившие в Америке в сентябре 2001 года наиболее кровавую расправу, перекочевали в эту мусульманскую страну, власти которой теперь наиболее благоприятны к ним.

Представители разведывательной службы США имеют все основания утверждать, что этот террористический союз вновь будет угрожать безопасности их страны, ведь и в дальнейшем говорят о ней, как об "империи зла". Поэтому они внимательно отслеживать всю деятельность представителей возрожденной "Аль-Каиды".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что боевики "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане. Армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида". Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность,  что им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства. В горах Панджшер родился сын мужественного военного командира Ахмада Шах Масуда, более известный местному населению, по имени Панджшерском лев. Он возглавил местных жителей в борьбе с советской оккупацией в 1979-89 годах. Ахмад Масуд-младший возглавил здесь сопротивление земляков.


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Источник: https://tsn.ua/video/video-novini/novini-svitu-specsluzhbi-ssha-zayavili-pro-povernennya-al-kayidi-do-afganistanu.html
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