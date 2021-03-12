Америка готова послабить санкции против Ирана

США назвали условие, на котором готовы идти на сотрудничество с Ираном. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Как говорится в сообщении, Америка может смягчить санкции против Ирана, при условии, что "Иран вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) для урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок этой страны". При этом представитель США заявил, что никаких уступок Ирану ради одних переговоров не будет. По его словам, Иран первый должен продемонстрировать готовность к урегулированию ядерного конфликта.

Ранее президент США Джо Байден пролонгировал на год действие экономических санкций против Ирана. Официальный Иран пока не дал реакции на заявление Американцев и не продемонстрировал готовности идти на уступки.

Напомним, Соединенные Штаты нанесли удар по зданию в Сирии, принадлежащему поддерживаемому Ираном ополчению. Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена. Также в Пентагоне добавили, что удар совершили для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков. По его словам, это был не только ответ на недавние нападения на американские силы и силы коалиции, но и для устранение "текущих угроз". Кирби сказал, что Байден принял решение нанести удары после консультаций с союзниками США, включая партнеров по коалиции. В результате ударов американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом боевиками, которых поддерживает Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии , а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

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