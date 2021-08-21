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В Афганистане брат бывшего президента принес присягу на верность "Талибану"

Хашмат Гани возглавляет крупный афганский холдинг, его брат, Ашраф Гани - бывший президент Афганистана, который бежал от талибов в ОАЭ

сегодня, 19:37
Автор:

Корж Антон

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, заявило, что брат беглого афганского президента Хашмат Гани принес присягу на верность исламистам. Об этом сообщило официальное представительство "Талибана" в Twitter.

В Афганистане брат бывшего президента принес присягу на верность "Талибану"

Боевики "Талибана". Фото: Reuters

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Ашрафа Гани, клянется в верности Исламскому Эмирату Афганистан от рук Хаджа Халил Рахман Хаккани", — сказано в сообщении.

Ряд СМИ сообщил, что 60-летний Хашмат Гани — глава крупнейшего афганского холдинга Ghani Group. Его конгломерат предоставляет услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимается вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости. Штаб-квартира компании находится в столице Афганистана, одна из дочерних компаний — в Дубае (ОАЭ).

Напомним, что на фоне заявления о выводе войск США из Афганистана, которое президент США Джозеф Байден сделал в мае 2021 года, "Талибан" развернул активное наступление на правительственные войска. 15 августа талибы вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и большая часть руководства государства сбежали из страны. Как писал портал "Комментарии", талибы решили снова провозгласить Афганистан исламским эмиратом.

Аэропорт Кабула забит желающими эвакуироваться из страны — преимущественно, пытаются бежать люди, активно сотрудничавшие с США и странами НАТО, а также бывшие правительственные деятели. Кое-кто в попытках эвакуироваться погибает — так, несколько афганцев упали с огромной высоты, решив зацепиться за самолеты, а останки одного извлекли из шасси.

Эксперты высказали порталу свое мнение о том, поможет ли Европейский союз в борьбе с "Талибаном". А талибы тем временем уже зовут в страну своих "соратников" по группировке "Аль-Каида" — именно последняя устроила теракты 9/11 в 2001 году в США.




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Источник: https://twitter.com/alemara_ar/status/1428986387756425217
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