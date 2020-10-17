Армения и Азербайджан договорились о перемирии: названа дата

Сегодня, 17 октября, Армения и Азербайджан, участвующие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, договорились о гуманитарном перемирии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Армении.

Согласно заявлению, перемирие между государствами начнется с 00:00 по местному времени завтра, 18 октября. В сообщении говорится, что решение принято следуя заявлению президентов Франции, России и США, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября.

Добавим, что МИД Азербайджана опубликовали такую же информацию.

Напомним, еще утром в субботу Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нападениях и нарушении перемирия при посредничестве России, поскольку на Южном Кавказе продолжались самые ожесточенные бои с 1990-х годов. Баку заявил, что в результате армянского ракетного удара в городе Гянджа погибли 13 мирных жителей и более 40 получили ранения, а Ереван обвинил Азербайджан в продолжающихся обстрелах.

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