Армения и Азербайджан договорились о перемирии: названа дата

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Таисия Ерохина
Сегодня, 17
октября, Армения и Азербайджан, участвующие в вооруженном конфликте
в Нагорном Карабахе, договорились о гуманитарном перемирии. Об этом сообщается
на сайте Министерства иностранных дел Армении.
Согласно
заявлению, перемирие между государствами начнется с 00:00 по местному времени завтра, 18 октября.
В сообщении говорится, что решение принято следуя заявлению президентов Франции,
России и США, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от
1 октября 2020 года, а также заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5
октября и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября.
Добавим, что МИД
Азербайджана опубликовали такую же информацию.
Напомним, еще
утром в субботу Азербайджан и Армения обвинили
друг друга в нападениях и нарушении перемирия при посредничестве России,
поскольку на Южном Кавказе продолжались самые ожесточенные бои с 1990-х годов. Баку заявил, что в
результате армянского ракетного удара в городе Гянджа погибли 13 мирных жителей
и более 40 получили ранения, а Ереван обвинил Азербайджан в продолжающихся
обстрелах.
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