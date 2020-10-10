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Главная Новости Мир Ближний Восток Ситуация в Карабахе снова накалилась (ВИДЕО)
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Ситуация в Карабахе снова накалилась (ВИДЕО)

Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении и показал видео боев

сегодня, 09:53
Автор:

Таисия Ерохина

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе опять обострился. Армения обстреляла ряд городов, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Ситуация в Карабахе снова накалилась (ВИДЕО)

По данным азербайджанцев, под интенсивный обстрел попали населенные пункты Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Кроме того, сообщается о том, что противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня. Отмечается, что азербайджанская армия принимает ответные меры.


Также Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате продолженной наступательной операции с полудня 9 октября по сегодня, 10 октября. точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.


Напомним, министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана по итогам почти 11-часовых переговоров в Москве 9 октября приняли договоренность о перемирии. Режим прекращения огня вступает в силу с 12:00 10 октября.


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