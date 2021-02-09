Армения может стать транспортным хабом Кавказа

По мнению аналитиков запуск железной дороги "Тегеран-(Джульфа)-Ереван" кардинально поменяет статус Армении в регионе, превратив ее в транспортную Мекку южного Кавказа, сообщает fmgnews.info.

Железная дорога (фото из открытых источников)

Как заявил руководитель Центра исследования транспортного коридора Грузии Паата Цагареишвили, если Ереван действительно наладит железнодорожную связь с Тегераном, то это позволит Армении автоматически стать транзитной страной.

"Товары из Ирана и Индии, а также Китая в этом случае поступят в Армению не через Грузию, а по указанной железной дороге, прямо в Ереван. Таким образом, транспортный коридор Грузии потеряет от 700 тысяч до 1 миллиона тонн товаров в год", — говорится в сообщении.

По мнению эксперта, Армения выиграет, если будут налажены отношения с Турцией, при этом Грузия потеряет большую часть транспортного трафика.

Напомним, Война оставляет шрамы, и сегодня Азербайджанрассказал о потерях, которые понесла его армия во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 2783 военнослужащих. Кроме того, более ста военных пропали без вести. Также 1245 азербайджанских солдат находятся на лечении, сообщает министерство.

В течение всей войны азербайджанское военное ведомство сохраняло молчание относительно количества потерь. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди гражданского населения. Эксперты оценивали потери Азербайджана по меньшей мере в несколько тысяч человек, а Армения пошла еще дальше, заявив о шести тысячах уничтоженых азербайджанских военных. В свою очередь, Армения сперва признала гибель около 2300 своих военных.

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