Армения может стать транспортным хабом Кавказа

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Ольга Чародий
По мнению аналитиков запуск железной дороги
"Тегеран-(Джульфа)-Ереван" кардинально поменяет статус Армении в регионе, превратив ее в
транспортную Мекку южного Кавказа, сообщает fmgnews.info.
Железная дорога (фото из открытых источников)
Как заявил руководитель Центра исследования транспортного
коридора Грузии Паата Цагареишвили, если Ереван действительно наладит
железнодорожную связь с Тегераном, то это позволит Армении автоматически стать
транзитной страной.
"Товары из Ирана и Индии, а также Китая в этом случае
поступят в Армению не через Грузию, а по указанной железной дороге, прямо в
Ереван. Таким образом, транспортный коридор Грузии потеряет от 700 тысяч до 1
миллиона тонн товаров в год", — говорится в сообщении.
По мнению эксперта, Армения выиграет, если будут налажены отношения с Турцией, при этом Грузия потеряет большую часть транспортного трафика.
Напомним, Война оставляет шрамы, и сегодня Азербайджанрассказал о потерях, которые понесла его армия во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 2783 военнослужащих. Кроме того, более ста военных пропали без вести. Также 1245 азербайджанских солдат находятся на лечении, сообщает министерство.В течение всей войны азербайджанское военное ведомство сохраняло молчание относительно количества потерь. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди гражданского населения. Эксперты оценивали потери Азербайджана по меньшей мере в несколько тысяч человек, а Армения пошла еще дальше, заявив о шести тысячах уничтоженых азербайджанских военных. В свою очередь, Армения сперва признала гибель около 2300 своих военных.
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