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Армия Израиля снова зашла на территорию Сектора Газа: подробности

Армия Израиля провела второй рейд на территории Сектора Газа

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночью 27 октября Израиль снова направил танки и войска в Сектор Газа и нанес удары по объектам террористической группировки ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Армия Израиля снова зашла на территорию Сектора Газа: подробности

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Как рассказали сами военные, рейд вблизи района Шуджайя на востоке города Газа был осуществлен силами пехоты, боевой техники и бронетехники, а израильские беспилотники и боевые вертолеты обеспечивали воздушное прикрытие.


ЦАХАЛ заявляет, что артиллерийские и авиационные удары были нанесены по объектам, которые относятся к террористической группировке ХАМАС, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры.

Через несколько часов все израильские войска покинули этот район, пострадавших нет.

Стоит отметить, что израильские военные на некоторое время заходят в Сектор Газа, но даже предварительно пока не зазывают возможную дату анонсированного ранее наземного наступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук прибыл с визитом в Москву. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-troops-stage-second-limited-raid-into-gaza-strip/
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