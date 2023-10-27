Армия Израиля снова зашла на территорию Сектора Газа: подробности

Ночью 27 октября Израиль снова направил танки и войска в Сектор Газа и нанес удары по объектам террористической группировки ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Как рассказали сами военные, рейд вблизи района Шуджайя на востоке города Газа был осуществлен силами пехоты, боевой техники и бронетехники, а израильские беспилотники и боевые вертолеты обеспечивали воздушное прикрытие.

ЦАХАЛ заявляет, что артиллерийские и авиационные удары были нанесены по объектам, которые относятся к террористической группировке ХАМАС, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры.

Через несколько часов все израильские войска покинули этот район, пострадавших нет.

Стоит отметить, что израильские военные на некоторое время заходят в Сектор Газа, но даже предварительно пока не зазывают возможную дату анонсированного ранее наземного наступления.

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