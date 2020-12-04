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Армянская оппозиция выдвинула кандидата на пост главы временного правительства

Оппозиционные партии Армении намерены заставить действующего премьера Никола Пашиняна уйти в отставку

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Оппозиционные силы Армении выдвинули на пост главы временного правительства страны первого премьера и ексглаву Минобороны Вазгена Манукяна.

Армянская оппозиция выдвинула кандидата на пост главы временного правительства

Вазген Манукян. Фото: armeniatoday

Такое решение приняли на заседании 17 партий.

По словам одного из представителей партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна, Вазген Манукян станет достойным лидером, который сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы.

Нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна члены партий планируют заставить уйти в отставку.

Вазген Манукян, которого выдвинули на пост главы временного правительства, прекратит свое членство в партии и обязуется организовать внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет. Он также не станет поддерживать любую политическую силу в Армении.

Политики опровергли мнение о том, что избрание кандидата в премьер-министры было согласовано с Россией.

Также представители оппозиции заявили, что не собираются денонсировать трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, даже если Пашинян уйдет в отставку.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна подписала договор с Россией и Азербайджаном о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Такие действия министра не одобрил армянский народ, в том числе оппозиционные силы. В стране начались протесты. Количество лиц, вышедших на мирную акцию протеста, превысило 17 тысяч. Люди собрались в центре Еревана и двинулись к зданию парламента, выкрикивая главное требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1906124-u-virmeniyi-opozitsiya-visunula-na-post-glavi-timchasovogo-uryadu-pershogo-premyer-ministra
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