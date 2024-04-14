Атака по Израилю: Иран сделал официальное заявление и предупредил США

13 апреля, ужин, Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Об этом пишет РосСМИ.

Атака Ирана по Израилю (фото из открытых источников)

По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим".

Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю . Сегодня ночью Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля. Об этом сообщает Times of Israel. Sky News цитирует представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, подтвердившего запуск "беспилотных аппаратов". Хагари не уточнил точное количество беспилотников. В ответ на возможную угрозу все военные тренировки и учебные занятия в Израиле были отменены на ближайшие дни, а также запрещены массовые мероприятия более 1000 участников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет и обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие, заверив готовность страны к любым сценариям.

Между тем из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.