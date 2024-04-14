Атака по Израилю: Иран сделал официальное заявление и предупредил США

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
13 апреля, ужин, Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Об этом пишет РосСМИ.
Атака Ирана по Израилю (фото из открытых источников)
По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим".
Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю . Сегодня ночью Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля. Об этом сообщает Times of Israel. Sky News цитирует представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, подтвердившего запуск "беспилотных аппаратов". Хагари не уточнил точное количество беспилотников. В ответ на возможную угрозу все военные тренировки и учебные занятия в Израиле были отменены на ближайшие дни, а также запрещены массовые мероприятия более 1000 участников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет и обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие, заверив готовность страны к любым сценариям.Между тем из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 16:44
Зло повинно мати відсіч. Достатньо подивитись яку насолоду має кривавий карликовий маньяк над українським суспільством, яке підкорилось своєї долі бути жертвою узурпатора на багато років. Він буде правити не меньше терористичних ватажків Нетаньяху і Путина. Світ вже не той - другої України з покірними низами юдейцям не знайти. Ніде більше не вийде вбивати, а потім довго ховатись за спинами інших.