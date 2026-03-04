logo

Главная Новости Мир Ближний Восток Азербайджан разворачивает ПВО на границе с Ираном: войска страны приведены в состояние боевой готовности
commentss НОВОСТИ Все новости

Азербайджан разворачивает ПВО на границе с Ираном: войска страны приведены в состояние боевой готовности

«Завтра может возникнуть хаос»: почему Азербайджан срочно укрепляет границу с Ираном

4 марта 2026, 23:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На фоне продолжающегося уже четвертые сутки масштабного вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном Азербайджан начал срочное усиление своих южных рубежей. Как сообщает независимое медиа Qazetchi, ссылаясь на собственные источники, вооруженные силы страны приведены в режим повышенной боевой готовности.

Азербайджан на карте мира

По имеющейся информации, мобилизационные мероприятия охватили ключевые силовые структуры. В частности, "Министерство обороны, Государственная пограничная служба и Министерство внутренних дел и чрезвычайных ситуаций перешли в режим повышенной готовности". Официальное ведомство обороны Азербайджана воздерживается от комментариев, однако журналисты узнали о радикальных шагах внутри войска.

Источники сообщают, что "отпуска солдат, прапорщиков и офицеров" полностью отменены, а отдыхающих срочно отозвали в части. Параллельно с этим на границе с Ираном началось активное развертывание спецтехники: там устанавливают системы защиты от беспилотников и низколетающих самолетов.

Оппозиционный политик Ядигар Садигли в комментарии для OC Media назвал такие действия властей вполне естественными, учитывая риск непредвиденных инцидентов. "Глава государства, конечно, должен принять определенные меры предосторожности... Завтра может возникнуть хаос", — отметил он. Садигли также добавил, что существует реальная опасность случайных ударов: "Скажем, ракета может уклониться от цели и поразить Азербайджан".

Усиление ПВО и наземных войск рассматривается как вынужденный шаг для защиты суверенитета страны в условиях региональной нестабильности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация на Ближнем Востоке обостряется: базирующиеся в Ираке курдские военные силы начали масштабную наземную операцию против правящего исламского режима в Иране.



