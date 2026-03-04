Азербайджан розгортає ППО на кордоні з Іраном: війська країни приведені у стан бойової готовності

На тлі масштабного збройного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що триває вже четверту добу, Азербайджан розпочав термінове посилення своїх південних рубежів. Як повідомляє незалежне медіа Qazetchi, посилаючись на власні джерела, збройні сили країни приведені в режим підвищеної бойової готовності.

Азербайджан на мапі світу

За наявною інформацією, мобілізаційні заходи охопили ключові силові структури. Зокрема, "Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та Міністерство внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій перейшли в режим підвищеної готовності". Офіційне відомство оборони Азербайджану наразі утримується від коментарів, проте журналісти дізналися про радикальні кроки всередині війська.

Джерела повідомляють, що наразі "відпустки солдатів, прапорщиків та офіцерів" повністю скасовано, а тих, хто відпочивав, терміново відкликали до частин. Паралельно з цим на кордоні з Іраном почалося активне розгортання спецтехніки: там встановлюють "системи захисту від безпілотників та низьколітаючих літаків".

Опозиційний політик Ядігар Садіглі у коментарі для OC Media назвав такі дії влади цілком природними, враховуючи ризик непередбачуваних інцидентів. "Глава держави, звичайно, повинен вжити певних запобіжних заходів... Завтра може виникнути хаос", — зазначив він. Садіглі також додав, що існує реальна небезпека випадкових ударів: "Скажімо, ракета може ухилитися від цілі та вразити Азербайджан".

Наразі посилення ППО та наземних військ розглядається як вимушений крок для захисту суверенітету країни в умовах регіональної нестабільності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація на Близькому Сході загострюється: курдські військові сили, що базуються в Іраку, розпочали масштабну наземну операцію проти правлячого ісламського режиму в Ірані.