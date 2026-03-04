«Тисячі бійців займають позиції»: курдські сили розпочали наступ на іранський режим

Ситуація на Близькому Сході загострюється: курдські військові сили, що базуються в Іраку, розпочали масштабну наземну операцію проти правлячого ісламського режиму в Ірані. Про це повідомляє телеканал i24NEWS із посиланням на офіційного представника іранських курдів.

Курди Іраку

За інформацією джерела, активна фаза наступу стартувала на початку тижня. Зокрема, іранський курдський чиновник підтвердив, що вже у понеділок, 2 березня, "тисячі курдських бійців почали займати бойові позиції на території Ірану".

Цей крок може свідчити про відкриття внутрішнього фронту проти Тегерана на фоні його протистояння із зовнішніми противниками. Наразі масштаби просування та конкретні напрямки ударів не розголошуються, проте джерела видання зазначають, що "курдські сили в Іраку розпочали наземний військовий наступ" з метою дестабілізації позицій іранських силовиків у прикордонних регіонах.

Очікується, що найближчим часом з’явиться більше подробиць щодо перебігу бойових зіткнень та реакції офіційного Тегерана на вторгнення курдських формувань.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що іранська влада розпочала втілення масштабної стратегії дестабілізації, яку розробив загиблий верховний лідер аятола Алі Хаменеї. Як повідомляє видання Financial Times, посилаючись на джерела в уряді Ірану, мета плану — посіяти хаос у регіоні, спричинити потрясіння на світових фінансових ринках та змусити США та Ізраїль піти на поступки.

За даними журналістів, Хаменеї почав готувати цей сценарій ще в червні минулого року у відповідь на військові дії Сполучених Штатів. Документ передбачає систематичні атаки на критичну енергетичну інфраструктуру та об'єкти, знищення яких спровокує масштабні збої в авіаційному сполученні всього Близького Сходу.