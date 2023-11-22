Байден отреагировал на соглашение между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден приветствует договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Правительство Израиля и ХАМАС согласились на четырехдневную паузу в боях, чтобы позволить освободить 50 заложников – женщин и детей, удерживаемых в Газе – в обмен на 150 палестинцев, заключенных в Израиле, и введение гуманитарной помощи в анклав.

Каждый дополнительный день прекращения огня будет предусматривать освобождение боевиками ХАМАС еще 10 заложников.

Джо Байден отметил, что соглашение также должно вернуть домой больше американских заложников.

"Я очень рад, что некоторые из этих смельчаков... воссоединятся со своими семьями, когда это соглашение будет полностью реализовано", – отметил лидер американцев в своем заявлении.

Он поблагодарил лидеров Катара и Египта за их "важное лидерство" в достижении соглашения, а также поблагодарил Израиль за согласие на длительную паузу в боях в Газе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи.

Байден добавил, что в конце октября в рамках интенсивной дипломатии были освобождены два американских заложника.

"Сегодняшнее соглашение должно вернуть домой дополнительных американских заложников, и я не остановлюсь, пока их всех не освободят", – сказал Байден.

Отметим, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что властям Израиля предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников, все структуры безопасности страны поддерживают его.

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