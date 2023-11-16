Байден сделал критическое замечание премьер-министру Израиля

Президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от оккупации Сектора Газы. Байден заявил, что это стало бы большой ошибкой для Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Президент США Джо Байден критикует Биньямина Нетаньяху. Фото из открытых источников

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал, что израильские "очень мощные силы" должны оставаться в Секторе Газа в ближайший период, чтобы предотвратить новые проявления деятельности палестинских боевиков ХАМАС. По словам Герцога, Израиль должен придумать механизм сдерживания от новых агрессивных действий, чтобы ситуация не оставалась в вакууме.

"Никто не захочет снова превратить это место, Газу, в базу террористов", — заметил Ицхак Герцог.

По словам Ицхака Герцога, для издания FT, одна из идей состоит в том, чтобы Израиль руководил некоторое время Сектором Газа. Кроме того, он надеется, что в этот процесс будут вовлечены США и соседние страны на Ближнем Востоке.

Однако Джо Байден дал четкое заявление, что Соединенные Штаты против оккупации Сектора Газа. Во время разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Джо Байден сказал, что конфликт нужно разрешить созданием двух государств, а оккупация Сектора Газы станет "большой ошибкой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за атак по Сектору Газа и защитил боевиков ХАМАС. Кроме того, турецкий лидер резко критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и сказал, что "ваша смерть близится".

Также "Комментарии" писали, что израильские военные оцепили город Газа. Об этом свидетельствуют карты боевых действий в Секторе Газа.