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Беженцам из Афганистана сделают прививки против коронавируса

Пока в США не могут назвать точное количество афганцев, которым следует сделать прививку

сегодня, 01:54
Автор:

Ольга Чародий

Беженцам из Афганистана, которые прилетят в США, придется обязательно пройти тестирование на COVID-19, после чего им сделают прививки против коронавируса. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает американское издание The Washington Post.

Беженцам из Афганистана сделают прививки против коронавируса

Афганистан (фото из открытых источников)

Пока в США не могут назвать точное количество афганцев, которым следует сделать прививку, поскольку информация ежедневно меняется. Чтобы контролировать процесс, американские правоохранительные органы и контртеррористические службы осуществляют "специальную проверку" до того, как эвакуированных афганцев пускают в США.

Некоторым приходится ждать иммиграционную визу в США в третьей стране. Сейчас планируется, что до 31 августа США эвакуируют из Афганистана не менее 20 000 афганцев. Талибы не согласны на продолжение эвакуации. Пока американцы, которых забирают из Кабула, после тестирования на COVID-19 могут ехать домой.

Афганцев с иммиграционными визами, которых эвакуируют из Кабула, сначала направляют на американские военные базы. Там им помогают оформить необходимые документы, чтобы получить разрешение на работу. После этого афганские граждане должны связаться с организациями, которые занимаются беженцами. Там их помогут решить бытовые вопросы, получить медицинскую помощь, изучить английский язык и тому подобное. Члены стран "Большой семерки" (G7) приняли совместный план действий по противодействию "Талибана" и решения конфликта в Афганистане. Одно из требований — позволить безопасную эвакуацию граждан из аэропорта Кабула после 31 августа.

Напомним, американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана".



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/24/afghanistan-kabul-taliban-live-updates/
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