Ближайший союзник решил бросить Иран: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Северная Корея может равномерно дистанцироваться от Ирана, несмотря на обычно тесные дела меж странами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки разведки Южной Кореи.
Иран. Фото: из открытых источников
По словам депутата Пак Сон Она, у Национальной разведывательной службы нет доказательств того, что Пхеньян поставлял Ирану оружие или военные материалы. В то же время, аналитики фиксируют и дипломатические сигналы: КНДР не выразила соболезнования после гибели аятоллы Али Хаменеи и не поздравила Моджтаба Хаменеи с назначением.
Эксперты считают, что такое воздержание может быть попыткой открыть новые дипломатические возможности накануне потенциальной встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Дополнительным сигналом является то, что Пхеньян в последнее время избегает резкой критики Вашингтона.
Другой депутат Ли Сонквон отметил, что такое поведение может свидетельствовать о попытке КНДР пересмотреть свою внешнюю политику. Ранее лидер страны Ким Чен Ын заявлял, что не видит причин для конфликта с США, что также рассматривается как сигнал к смягчению риторики.
В то же время, на позицию Пхеньяна влияют и экономические факторы. По данным разведки, страна сталкивается с серьезными трудностями из-за нестабильности на Ближнем Востоке: растут цены, нарушаются цепи поставок, а национальная валюта слабеет.
В совокупности эти факторы могут свидетельствовать о стремлении КНДР снизить риски и адаптироваться к новой геополитической реальности.
