Ближайший союзник решил бросить Иран: что происходит

Северная Корея может равномерно дистанцироваться от Ирана, несмотря на обычно тесные дела меж странами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки разведки Южной Кореи.

Иран. Фото: из открытых источников

По словам депутата Пак Сон Она, у Национальной разведывательной службы нет доказательств того, что Пхеньян поставлял Ирану оружие или военные материалы. В то же время, аналитики фиксируют и дипломатические сигналы: КНДР не выразила соболезнования после гибели аятоллы Али Хаменеи и не поздравила Моджтаба Хаменеи с назначением.

Эксперты считают, что такое воздержание может быть попыткой открыть новые дипломатические возможности накануне потенциальной встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Дополнительным сигналом является то, что Пхеньян в последнее время избегает резкой критики Вашингтона.

Другой депутат Ли Сонквон отметил, что такое поведение может свидетельствовать о попытке КНДР пересмотреть свою внешнюю политику. Ранее лидер страны Ким Чен Ын заявлял, что не видит причин для конфликта с США, что также рассматривается как сигнал к смягчению риторики.

В то же время, на позицию Пхеньяна влияют и экономические факторы. По данным разведки, страна сталкивается с серьезными трудностями из-за нестабильности на Ближнем Востоке: растут цены, нарушаются цепи поставок, а национальная валюта слабеет.

В совокупности эти факторы могут свидетельствовать о стремлении КНДР снизить риски и адаптироваться к новой геополитической реальности.

