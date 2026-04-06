Найближчий союзник вирішив кинути Іран: що відбувається

Північна Корея може поступово дистанціюватися від Ірану, попри традиційно тісні відносини між країнами. Про це повідомляє CNN із посиланням на оцінки розвідки Південна Корея.

За словами депутата Пак Сон Вона, Національна розвідувальна служба не має доказів того, що Пхеньян постачав Ірану зброю чи військові матеріали. Водночас аналітики фіксують і дипломатичні сигнали: КНДР не висловила співчуття після загибелі аятоли Алі Хаменеї та не привітала Моджтаба Хаменеї з призначенням.

Експерти вважають, що така стриманість може бути спробою відкрити нові дипломатичні можливості напередодні потенційної зустрічі між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Додатковим сигналом є й те, що Пхеньян останнім часом уникає різкої критики Вашингтона.

Інший депутат, Лі Сонквон, зазначив, що така поведінка може свідчити про спробу КНДР переглянути свою зовнішню політику. Раніше лідер країни Кім Чен Ин заявляв, що не бачить причин для конфлікту зі США, що також розглядається як сигнал до пом’якшення риторики.

Водночас на позицію Пхеньяна впливають і економічні чинники. За даними розвідки, країна стикається з серйозними труднощами через нестабільність на Близькому Сході: зростають ціни, порушуються ланцюги постачання, а національна валюта слабшає.

У сукупності ці фактори можуть свідчити про прагнення КНДР знизити ризики та адаптуватися до нової геополітичної реальності.

