Ближний Восток на грани взрыва: что происходит после провала переговоров США и Ирана

Напряженность между США и Ираном резко возросла после новой серии военных инцидентов, произошедших на фоне фактического тупика в дипломатических переговорах. Обе стороны заявили о действиях в рамках самообороны, однако обмен ударами стал одним из самых опасных эпизодов противостояния за последнее время.

Иран и США. Фото: из открытых источников

Центральное командование США сообщило, что американские силы перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, которые были запущены в направлении объектов союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. По данным военных, ракеты, нацеленные на Кувейт и Бахрейн, не достигли своих целей благодаря работе систем противовоздушной обороны.

Одновременно американские подразделения нанесли удары по объектам на острове Кешм в Ормузском проливе. В Вашингтоне утверждают, что операция стала ответом на попытки атак со стороны Ирана и была направлена на предотвращение дальнейших угроз региональной безопасности.

Еще одним резонансным эпизодом стало применение американской ракеты Hellfire против нефтяного танкера M/T Lexie под флагом Ботсваны. По версии CENTCOM, судно проигнорировало многочисленные предупреждения и направлялось к иранскому побережью. Удар пришелся по машинному отделению, что лишило танкер возможности продолжать движение.

Тегеран представил совершенно иную версию событий. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что последующие ракетные удары стали ответом именно на действия американских военных против судна. В Иране считают произошедшее актом агрессии и предупреждают о готовности реагировать на любые подобные действия.

Эскалация происходит в момент, когда дипломатические каналы между сторонами практически не работают. Эксперты предупреждают: если обмен ударами продолжится, локальное противостояние может быстро перерасти в гораздо более широкий региональный кризис.

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