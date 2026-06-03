Близький Схід на межі вибуху: що відбувається після провалу переговорів США та Ірану

Напруженість між США та Іраном різко зросла після нової серії військових інцидентів, що сталися на тлі фактичної безвиході в дипломатичних переговорах. Обидві сторони заявили про дії в рамках самооборони, проте обмін ударами став одним із найнебезпечніших епізодів протистояння останнім часом.

Іран та США. Фото: з відкритих джерел

Центральне командування США повідомило, що американські сили перехопили кілька іранських балістичних ракет і безпілотників, запущених у напрямку об'єктів союзників Вашингтона на Близькому Сході. За даними військових, ракети, націлені на Кувейт і Бахрейн, не досягли своєї мети завдяки роботі систем протиповітряної оборони.

Одночасно американські підрозділи завдали ударів по об'єктах на острові Кешм в Ормузькій протоці. У Вашингтоні стверджують, що операція стала відповіддю на спроби атак з боку Ірану і була спрямована на запобігання подальшим загрозам регіональній безпеці.

Ще одним резонансним епізодом стало застосування американської ракети Hellfire проти нафтового танкера M/T Lexie під прапором Ботсвани. За версією CENTCOM, судно проігнорувало численні попередження та прямувало до іранського узбережжя. Удар припав по машинному відділенню, що позбавило танкер можливості продовжувати рух.

Тегеран представив зовсім іншу версію подій. У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що наступні ракетні удари стали відповіддю саме на дії американських військових проти судна. В Ірані вважають подію актом агресії і попереджають про готовність реагувати на будь-які подібні дії.

Ескалація відбувається у момент, коли дипломатичні канали між сторонами практично не працюють. Експерти попереджають: якщо обмін ударами продовжиться, локальне протистояння може швидко перерости у значно ширшу регіональну кризу.

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