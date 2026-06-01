Перемирие под ударом: на какой шаг Вашингтон все же решился против Ирана

Напряженность между США и Ираном вновь резко возросла после того, как американские военные нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики. Поводом для операции стало уничтожение иранскими силами американского беспилотника MQ-1, который, как утверждает Вашингтон, выполнял задачи над международными водами.

США.

По информации Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), удары были нанесены в течение выходных по военным объектам в районе Горук и на острове Кешм. Целями операции стали радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Американская сторона заявляет, что действия носили исключительно ответный характер. В ходе операции были уничтожены несколько ключевых военных объектов, включая наземную станцию управления дронами. Кроме того, американские истребители ликвидировали два беспилотника-камикадзе, которые, по данным военных, представляли непосредственную угрозу для судоходства в регионе.

Особое внимание привлекает тот факт, что удары произошли несмотря на действующее перемирие. В Вашингтоне подчеркивают, что именно Иран первым нарушил статус-кво, атаковав американский беспилотник без законных оснований.

В CENTCOM назвали операцию "взвешенной, ограниченной и целенаправленной", подчеркнув, что ее целью было предотвращение дальнейших угроз американским силам и международному судоходству. При этом в командовании сообщили, что в результате операции среди американских военнослужащих потерь нет.

Эксперты отмечают, что инцидент может стать новым этапом эскалации в Персидском заливе. Несмотря на попытки сторон избежать прямого военного столкновения, обмен ударами показывает, насколько хрупким остается баланс сил в регионе. Вашингтон уже предупредил, что продолжит защищать свои интересы и союзников, если подобные действия со стороны Тегерана повторятся.

