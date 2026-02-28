Ближний Восток загорелся: о чем говорит реакция мира на войну в Иране

США и Израиль начали масштабную воздушную операцию, нанеся серию ударов по объектам в Иране. Пока Дональд Трамп заявляет о намерении устранить ядерную угрозу, иранское руководство готовит "сокрушительный" ответ. Каковы первые выводы от противостояния, учитывая реакции США, России, КНР и ЕС? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Операция США и Израиля в Иране

ЕС призывает к деэскалации, но не становится на сторону Тегерана

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.США и Израиль нанесли удары по военным объектам в Иране. И уже обратило на себя внимание, что Иран ответил ракетами по региону. Конфликт вышел за пределы одной страны. Иранские удары зафиксированы по ОАЭ, Бахрейну (район базы 5-го флота США), Кувейту и Иордании. Персидский залив стал зоной прямой ракетной эскалации.

Эксперт отметил, что ядро операции в Иране – Соединенные Штаты Америки и Израиль. Саудовская Аравия заявила о поддержке действий против иранской агрессии. ОАЭ и Бахрейн фактически вовлечены из-за ударов по их территории. При этом ЕС призывает к деэскалации, но не становится на сторону Тегерана. Приоритет – стабильность и энергетическая сохранность.

"Отдельно о Москве и Пекин. Россия осуждает удары США. Китай призывает к переговорам. Обе столицы выступают против расширения войны. Фактически Владимир Путин сейчас на растяжке. Он зависел от Ирана как поставщика дронов. В то же время без США невозможны никакие серьезные переговоры по Украине. Поддержать Иран – испортить контакт с Вашингтоном. Дистанцироваться – потерять союзника. Между Трампом и Си Цзиньпином маневра становится меньше", – отметил экс-дипломат.

Он добавляет, что касается Украины, то здесь Киев, как выигрывает от ситуации, так и проигрывает. Плюс в том, что Россия теряет источник Shahedов и ракет. Минус в том, что США будут опрокидывать ракеты на Ближний Восток – поставки для Украины могут замедлиться.

Мощным ответ Ирана не назовешь

Политтехнолог Виктор Таран обратил внимание на то, что Иран уже ответил на атаки Америки и Израиля. Иранцы говорят, что выпустили около 30 баллистических ракет. Однако мощным такой ответ не назовешь.

"Судя по фото и видео большинство ракет союзники перехватили. Так что результаты так себе. Долетевшие единицы ракет не смогли нанести большой ущерб. Теперь Иран, чтобы продемонстрировать силу, должен применять БПЛА и ракетные катера на море. Ну и, конечно, блокировать Ормузский залив", – отметил эксперт.

Он добавил, если ничего из этого не будет сделано, значит, руководство Ирана даже не попыталось серьезно огрызнуться и готовится к капитуляции.

