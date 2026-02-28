Ближний Восток загорелся: о чем говорит реакция мира на войну в Иране

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
США и Израиль начали масштабную воздушную операцию, нанеся серию ударов по объектам в Иране. Пока Дональд Трамп заявляет о намерении устранить ядерную угрозу, иранское руководство готовит "сокрушительный" ответ. Каковы первые выводы от противостояния, учитывая реакции США, России, КНР и ЕС? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Операция США и Израиля в Иране
Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.США и Израиль нанесли удары по военным объектам в Иране. И уже обратило на себя внимание, что Иран ответил ракетами по региону. Конфликт вышел за пределы одной страны. Иранские удары зафиксированы по ОАЭ, Бахрейну (район базы 5-го флота США), Кувейту и Иордании. Персидский залив стал зоной прямой ракетной эскалации.
Эксперт отметил, что ядро операции в Иране – Соединенные Штаты Америки и Израиль. Саудовская Аравия заявила о поддержке действий против иранской агрессии. ОАЭ и Бахрейн фактически вовлечены из-за ударов по их территории. При этом ЕС призывает к деэскалации, но не становится на сторону Тегерана. Приоритет – стабильность и энергетическая сохранность.
Он добавляет, что касается Украины, то здесь Киев, как выигрывает от ситуации, так и проигрывает. Плюс в том, что Россия теряет источник Shahedов и ракет. Минус в том, что США будут опрокидывать ракеты на Ближний Восток – поставки для Украины могут замедлиться.
Политтехнолог Виктор Таран обратил внимание на то, что Иран уже ответил на атаки Америки и Израиля. Иранцы говорят, что выпустили около 30 баллистических ракет. Однако мощным такой ответ не назовешь.
Он добавил, если ничего из этого не будет сделано, значит, руководство Ирана даже не попыталось серьезно огрызнуться и готовится к капитуляции.
Читайте на портале "Комментарии" — США и Израиль атакуют Иран: Медведев эмоционально выразил позицию России.