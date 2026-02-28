Близький Схід запалав: про що говорить реакція світу на війну в Ірані

Рубрики
США та Ізраїль розпочали масштабну повітряну операцію, завдавши серію ударів по об’єктах в Ірані. Поки Дональд Трамп заявляє про намір усунути ядерну загрозу, іранське керівництво готує "нищівну" відповідь. Які напрошуються перші висновки від протистоянні, враховуючи реакції США, Росії, КНР та ЄС? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, проаналізувавши думки експертів.
Операція США та Ізраїлю в Ірані
Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.США та Ізраїль завдали ударів по військових обʼєктах в Ірані. І вже звернуло на себе увагу те, що Іран відповів ракетами по регіону. Конфлікт вийшов за межі однієї країни. Іранські удари зафіксовані по ОАЕ, Бахрейну (район бази 5-го флоту США), Кувейту та Йорданії. Перська затока стала зоною прямої ракетної ескалації.
Експерт зазначив, ядро операції в Ірані – Сполучені Штати Америки та Ізраїль. Саудівська Аравія заявила про підтримку дій проти іранської агресії. ОАЕ і Бахрейн фактично втягнуті через удари по їх території. При цьому ЄС закликає до деескалації, але не стає на бік Тегерана. Пріоритет – стабільність і енергетична безпека.
Він додає, щодо України, то тут Київ, як виграє від ситуації, так і програє. Плюс у тому, що Росія втрачає джерело "Shahedів" і ракет. Мінус у тому, що США перекидатимуть ракети на Близький Схід – постачання для України можуть сповільнитися.
Політтехнолог Віктор Таран звернув увагу на те, що Іран вже відповів на атаки Америки та Ізраїлю. Іранці кажуть, що випустили аж близько 30 балістичних ракет. Проте потужною таку відповідь не назвеш.
Він додав, якщо нічого з цього не буде зроблено, значить керівництво Ірану навіть не спробувало серйозно огризнутися і готується до капітуляції.
