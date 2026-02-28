Близький Схід запалав: про що говорить реакція світу на війну в Ірані

США та Ізраїль розпочали масштабну повітряну операцію, завдавши серію ударів по об’єктах в Ірані. Поки Дональд Трамп заявляє про намір усунути ядерну загрозу, іранське керівництво готує "нищівну" відповідь. Які напрошуються перші висновки від протистоянні, враховуючи реакції США, Росії, КНР та ЄС? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, проаналізувавши думки експертів.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

ЄС закликає до деескалації, але не стає на бік Тегерана

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.США та Ізраїль завдали ударів по військових обʼєктах в Ірані. І вже звернуло на себе увагу те, що Іран відповів ракетами по регіону. Конфлікт вийшов за межі однієї країни. Іранські удари зафіксовані по ОАЕ, Бахрейну (район бази 5-го флоту США), Кувейту та Йорданії. Перська затока стала зоною прямої ракетної ескалації.

Експерт зазначив, ядро операції в Ірані – Сполучені Штати Америки та Ізраїль. Саудівська Аравія заявила про підтримку дій проти іранської агресії. ОАЕ і Бахрейн фактично втягнуті через удари по їх території. При цьому ЄС закликає до деескалації, але не стає на бік Тегерана. Пріоритет – стабільність і енергетична безпека.

"Окремо про Москву та Пекін. Росія засуджує удари США. Китай закликає до переговорів. Обидві столиці виступають проти розширення війни. Фактично Володимир Путін зараз на ротяжці. Він залежав від Ірану як постачальника дронів. Водночас без США неможливі жодні серйозні переговори щодо України. Підтримати Іран – зіпсувати контакт із Вашингтоном. Дистанціюватися – втратити союзника. Між Трампом і Сі Цзіньпіном маневру стає менше", – зазначив екс-дипломат.

Він додає, щодо України, то тут Київ, як виграє від ситуації, так і програє. Плюс у тому, що Росія втрачає джерело "Shahedів" і ракет. Мінус у тому, що США перекидатимуть ракети на Близький Схід – постачання для України можуть сповільнитися.

Потужною відповідь Ірану не назвеш

Політтехнолог Віктор Таран звернув увагу на те, що Іран вже відповів на атаки Америки та Ізраїлю. Іранці кажуть, що випустили аж близько 30 балістичних ракет. Проте потужною таку відповідь не назвеш.

"Судячи з фото та відео більшість ракет союзники перехопили. Тож результати так собі. Ті одиниці ракет, які долетіли не змогли заподіяти великі збитки. Тож тепер Іран аби продемонструвати силу має застосовувати БПЛА і ракетні катери на морі. Ну і звісно блокувати Ормузьку затоку", – зазначив експерт.

Він додав, якщо нічого з цього не буде зроблено, значить керівництво Ірану навіть не спробувало серйозно огризнутися і готується до капітуляції.

