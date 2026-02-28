США та Ізраїль атакують Іран: Медведєв емоційно висловив позицію Росії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив прокоментувати атаки по Ірану, в той час, коли всі світові медіа про це пишуть від самого ранку. Цілком очікувано, що екс-президент РФ став на захист Ірану, який фактично є прямим союзником Москви, адже з перших днів повномасштабної війни допомагає з поставками зброї російським військам.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі Медведєв цинічно накинувся на президента США і обізвав його "миротворцем".

"Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном – операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися. Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років", — написав одіозний політик.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Пізніше президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.

Серед головних тез, які озвучив американський лідер: США знищать ракети Ірану та зрівняють його ракетну промисловість із землею. Також президент США заявив, що мета Вашингтону – захистити американський народ, знищивши загрози з боку іранського режиму.

