Блокада Ормузского пролива: ООН предупреждает об угрозе голода для 45 миллионов человек

Организация Объединенных Наций бьет тревогу из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Блокировка этого стратегического маршрута Ираном грозит спровоцировать масштабный продовольственный кризис уже в ближайшее время. По оценкам специалистов, под угрозой оказалась судьба миллионов людей по всему миру.

Представитель ООН Жорже Морейра да Силва подчеркнул, что остановка трафика перекрыла поставки критически важных удобрений. Без них сельскохозяйственный сектор многих стран не сможет обеспечить урожайность, что приведет к стремительному удорожанию продуктов. По словам чиновника, "до 45 миллионов человек могут оказаться на грани голода", если ситуация не изменится.

В ООН подчеркивают, что времени для предотвращения коллапса остается немного: "тяжелый гуманитарный кризис" может развернуться уже через несколько недель. Проблема удобрений решающая, ведь они составляют основу современного производства продовольствия.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обратилась к мировому сообществу с призывом к немедленным действиям. Странам рекомендуют срочно искать альтернативные логистические пути и не вводить ограничения на вывоз сельхозпродукции, чтобы нынешние перебои не переросли в катастрофу.

