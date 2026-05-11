Блокада Ормузької протоки: ООН попереджає про загрозу голоду для 45 мільйонів людей

Організація Об'єднаних Націй б'є на сполох через ситуацію навколо Ормузької протоки. Блокування цього стратегічного маршруту Іраном загрожує спровокувати масштабну продовольчу кризу вже найближчим часом. За оцінками фахівців, під загрозою опинилася доля мільйонів людей по всьому світу.

Представник ООН Жорже Морейра да Сілва наголосив, що зупинка трафіку перекрила постачання критично важливих добрив. Без них сільськогосподарський сектор багатьох країн не зможе забезпечити врожайність, що призведе до стрімкого здорожчання продуктів. За словами посадовця, "до 45 мільйонів осіб можуть опинитися на межі голоду", якщо ситуація не зміниться.

В ООН підкреслюють, що часу для запобігання колапсу залишається небагато: "тяжка гуманітарна криза" може розгорнутися вже за кілька тижнів. Проблема добрив є вирішальною, адже вони складають основу сучасного виробництва продовольства.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) звернулася до світової спільноти із закликом до негайних дій. Країнам рекомендують терміново шукати альтернативні логістичні шляхи та не вводити обмеження на вивіз сільгосппродукції, аби нинішні перебої не "переросли в катастрофу".

