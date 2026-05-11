Трамп підірвав переговори з Іраном: що тепер чекає на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував відповідь Ірану на американський проект угоди про припинення війни, назвавши пропозиції Тегерана "абсолютно неприйнятними". Заява американського лідера пролунала на тлі очікувань Вашингтона, що сторони наблизяться до компромісу після кількох раундів непрямих переговорів.

За даними Axios, Білий дім чекав на відповідь Ірану близько десяти днів. Проте реакція Трампа показала: замість прориву переговори можуть зайти у новий глухий кут. У телефонному коментарі журналістам президент США заявив, що йому "не подобається лист" іранської сторони і що відповідь Тегерана виявилася "недоречною".

Пізніше Трамп продублював свою позицію в соцмережі Truth Social, наголосивши, що пропозиції Ірану для нього неприйнятні. При цьому глава Білого дому не уточнив, чи Вашингтон готовий продовжувати дипломатичний процес чи розглядає силовий сценарій.

Згідно з інформацією іранських державних ЗМІ, Тегеран у своїй відповіді зосередився на гарантіях припинення війни та недопущення нового конфлікту у майбутньому. Серед ключових вимог – скасування американських санкцій, припинення бойових дій у всіх напрямках, розблокування заморожених іранських активів та відновлення повноцінної торгівлі нафтою.

Крім того, Іран наполягає на збереженні контролю над Ормузькою протокою та вимагає негайного припинення морської блокади з боку США після підписання угоди. У Тегерані також запропонували 30-денний етап додаткових переговорів після підписання меморандуму про порозуміння.

Однак, як зазначає Axios, в іранській відповіді практично відсутні конкретні поступки щодо ядерної програми – саме це питання залишається ключовим для американської сторони. На цьому тлі експерти не відкидають, що переговори можуть перейти у фазу жорсткого політичного тиску та нової ескалації на Близькому Сході.

