Блокада Сектора Газа: Израиль выдвинул ультиматум

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Slava Kot
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац. Фото из открытых источников
После нападения боевиков ХАМАС Израиль осадил Сектор Газы и отключил подачу воды, еды, топлива и электричества для жителей палестинского региона. Израильский министр озвучил ультиматум, который, возможно, позволит возобновить поставки этих ресурсов в Сектор Газа.
7 октября ХАМАС напал на приграничные к Сектору Газы регионы, убил несколько сотен человек и похитил около 150 граждан Израиля, включая маленьких детей. В ответ на нападение израильская армия ликвидировала боевиков и возобновила контроль вблизи сектора Газа. Затем Израиль создал блокаду вокруг палестинского региона и прекратил поставлять ресурсы.
На такие действия отреагировал региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Фабрицио Карбони.
Директор МККК отметил, что "больницы рискуют превратиться в морги", а отсутствие электричества в Секторе Газа подвергает риски для пожилых пациентов, которым необходим кислород и новорожденных, жизнь которых поддерживается в инкубаторах. На слова Карбони ответил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.
Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп критикует израильского премьера. По словам бывшего президента США "Нетаньягу подвел нас".
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