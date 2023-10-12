Блокада Сектора Газа: Израиль выдвинул ультиматум

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац. Фото из открытых источников

После нападения боевиков ХАМАС Израиль осадил Сектор Газы и отключил подачу воды, еды, топлива и электричества для жителей палестинского региона. Израильский министр озвучил ультиматум, который, возможно, позволит возобновить поставки этих ресурсов в Сектор Газа.



7 октября ХАМАС напал на приграничные к Сектору Газы регионы, убил несколько сотен человек и похитил около 150 граждан Израиля, включая маленьких детей. В ответ на нападение израильская армия ликвидировала боевиков и возобновила контроль вблизи сектора Газа. Затем Израиль создал блокаду вокруг палестинского региона и прекратил поставлять ресурсы.

На такие действия отреагировал региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Фабрицио Карбони.

"Человеческие страдания, вызванные этой эскалацией, ужасны, и я призываю стороны уменьшить страдания гражданского населения", — сказал Фабрицио Карбони.

Директор МККК отметил, что "больницы рискуют превратиться в морги", а отсутствие электричества в Секторе Газа подвергает риски для пожилых пациентов, которым необходим кислород и новорожденных, жизнь которых поддерживается в инкубаторах. На слова Карбони ответил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

"Пока израильские заложники не вернутся домой, ни один электрический выключатель не будет переключен, ни один пожарный гидрант не будет активирован, ни один бензовоз не зайдет", — написал Кац.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля с угрозой убивать заложников.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп критикует израильского премьера. По словам бывшего президента США "Нетаньягу подвел нас".