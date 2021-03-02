Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН в Нигерии

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Ольга Чародий
В Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским
государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи
ООН, в результате в осаде оказались 25 сотрудников организации. Об этом передает
AFP.
Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН (фото из открытых источников)
По предварительной
информации, боевики полностью сожгли гуманитарный центр ООН.
По его словам более 20 сотрудников центра ООН укрываются в убежище, которое сейчас под осадой боевиков. Ожидается военное подкрепление из города Марте, расположенного в 35-40 километрах от места происшествия, для отражения нападения.
В нападении подозревают террористическую группировку
"Западноафриканская провинция Исламского государства" (ISWAP),
которая в 2016 году отделилась от "Боко Харам".
Из общежития преступники похитили студентов и некоторых сотрудников учебного заведения. На данный момент точное число похищенных остается неизвестным. Представители полиции не ответили на запрос CNN прокомментировать данную ситуацию. Однако местный житель рассказал о том, что бандиты убили одного из учащихся. Его тело было обнаружено на территории того самого общежития. На данный момент оно находится в полицейском участке. Он также добавил, что жители общины были в состоянии повышенной готовности после получения предупреждения о планируемом нападении.
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