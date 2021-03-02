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Главная Новости Мир Ближний Восток Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН в Нигерии
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Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН в Нигерии

Гуманитарный центр был полностью сожжен

сегодня, 03:01
Автор:

Ольга Чародий

В Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи ООН, в результате в осаде оказались 25 сотрудников организации. Об этом передает AFP.

Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН в Нигерии

Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН (фото из открытых источников)

По предварительной  информации, боевики полностью сожгли гуманитарный центр ООН.

"Террористы начали одновременные атаки на военную базу и гуманитарный центр ООН. Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но пока никто не пострадал", – рассказал военный источник издания.

По его словам  более 20 сотрудников центра ООН укрываются в убежище, которое сейчас под осадой боевиков. Ожидается военное подкрепление из города Марте, расположенного в 35-40 километрах от места происшествия, для отражения нападения.

В нападении подозревают террористическую группировку "Западноафриканская провинция Исламского государства" (ISWAP), которая в 2016 году отделилась от "Боко Харам".

Напомним, в нигерийском городе Кагара боевики совершили нападение на педагогический колледж. Они убили одного из учеников в студенческом общежитии, а также похитили  более сотни учащихся вместе с некоторыми сотрудниками колледжа. Так, по информации источника, нападение случилось сегодня ночью, 17 февраля, примерно в два часа. Свидетели рассказали, что вооруженные бандиты были одеты в военную форму. Сначала они штурмовали помещения для персонала школы. Затем потребовали от преподавателей, чтобы те отвели их в общежитие, где живут студенты.

Из общежития преступники похитили студентов и некоторых сотрудников учебного заведения. На данный момент точное число похищенных остается неизвестным. Представители полиции не ответили на запрос CNN  прокомментировать  данную ситуациюОднако местный житель рассказал о том, что бандиты убили одного из учащихся. Его тело было обнаружено на территории того самого общежития. На данный момент оно находится в полицейском участке. Он также добавил, что жители общины были в состоянии повышенной готовности после получения предупреждения о планируемом нападении.


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Источник: https://www.deccanherald.com/international/jihadists-attack-un-base-in-nigeria-trapping-25-aid-workers-957005.html
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