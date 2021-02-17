logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.02.2021

BTC/USD

51179.76

ETH/USD

1821.62

LTC/USD

226.89

НБУ 17.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Африка В Нигерии боевики напали на колледж: более 100 студентов похищены, один убит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нигерии боевики напали на колледж: более 100 студентов похищены, один убит

О судьбах похищенных ничего неизвестно

сегодня, 14:50
Автор:

Мокрик Анастасия

В нигерийском городе Кагара боевики совершили нападение на педагогический колледж. Они убили одного из учеников в студенческом общежитии, а также похитили  более сотни учащихся вместе с некоторыми сотрудниками колледжа. Об этом информирует CNN.

В Нигерии боевики напали на колледж: более 100 студентов похищены, один убит

В Нигерии похитили студентов и сотрудников колледжа - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, нападение случилось сегодня ночью, 17 февраля, примерно в два часа. Свидетели рассказали, что вооруженные бандиты были одеты в военную форму. Сначала они штурмовали помещения для персонала школы. Затем потребовали от преподавателей, чтобы те отвели их в общежитие, где живут студенты.

В Нигерии боевики напали на колледж: более 100 студентов похищены, один убит - фото 2

Из общежития преступники похитили студентов и некоторых сотрудников учебного заведения. На данный момент точное число похищенных остается неизвестным. Представители полиции не ответили на запрос CNN  прокомментировать  данную ситуацию.

Однако местный житель рассказал о том, что бандиты убили одного из учащихся. Его тело было обнаружено на территории того самого общежития. На данный момент оно находится в полицейском участке. Он также добавил, что жители общины были в состоянии повышенной готовности после получения предупреждения о планируемом нападении.

"Вчера вечером мы услышали информацию о том, что бандиты приближаются к Кагаре, но мы не знали, где они нападут. Позже, около 22:00, мы узнали, что они были на окраине Кагары, была паника", — сказал местный житель.

На данный момент о судьбах похищенных студентов и преподавателей ничего неизвестно. Полиция проводит расследование. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым, а также о том, что в Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/17/africa/nigeria-school-raid-kagara-intl/index.html?utm_medium=social&utm_term=link&utm_source=twCNNi&utm_content=2021-02-17T10%3A38%3A02
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ