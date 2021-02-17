В Нигерии боевики напали на колледж: более 100 студентов похищены, один убит

В нигерийском городе Кагара боевики совершили нападение на педагогический колледж. Они убили одного из учеников в студенческом общежитии, а также похитили более сотни учащихся вместе с некоторыми сотрудниками колледжа. Об этом информирует CNN.

В Нигерии похитили студентов и сотрудников колледжа - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, нападение случилось сегодня ночью, 17 февраля, примерно в два часа. Свидетели рассказали, что вооруженные бандиты были одеты в военную форму. Сначала они штурмовали помещения для персонала школы. Затем потребовали от преподавателей, чтобы те отвели их в общежитие, где живут студенты.





Из общежития преступники похитили студентов и некоторых сотрудников учебного заведения. На данный момент точное число похищенных остается неизвестным. Представители полиции не ответили на запрос CNN прокомментировать данную ситуацию.

Однако местный житель рассказал о том, что бандиты убили одного из учащихся. Его тело было обнаружено на территории того самого общежития. На данный момент оно находится в полицейском участке. Он также добавил, что жители общины были в состоянии повышенной готовности после получения предупреждения о планируемом нападении.

"Вчера вечером мы услышали информацию о том, что бандиты приближаются к Кагаре, но мы не знали, где они нападут. Позже, около 22:00, мы узнали, что они были на окраине Кагары, была паника", — сказал местный житель.

На данный момент о судьбах похищенных студентов и преподавателей ничего неизвестно. Полиция проводит расследование.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым, а также о том, что в Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации.





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