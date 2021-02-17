В Нигерии боевики напали на колледж: более 100 студентов похищены, один убит

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Мокрик Анастасия
В нигерийском городе Кагара боевики совершили нападение на педагогический
колледж. Они убили одного из учеников в студенческом общежитии, а также
похитили более сотни учащихся вместе с
некоторыми сотрудниками колледжа. Об этом информирует CNN.
В Нигерии похитили студентов и сотрудников колледжа - фото: из открытых источников
Так, по информации источника, нападение случилось сегодня ночью, 17 февраля, примерно в два часа. Свидетели рассказали, что вооруженные бандиты были одеты в военную форму. Сначала они штурмовали помещения для персонала школы. Затем потребовали от преподавателей, чтобы те отвели их в общежитие, где живут студенты.
Из общежития преступники похитили студентов и некоторых сотрудников учебного
заведения. На данный момент точное число похищенных остается неизвестным. Представители полиции не ответили на запрос CNN прокомментировать данную ситуацию.
Однако местный житель рассказал о том, что бандиты убили одного из
учащихся. Его тело было обнаружено на территории того самого общежития. На
данный момент оно находится в полицейском участке. Он
также добавил, что жители общины были в
состоянии повышенной готовности после получения предупреждения о планируемом
нападении.
"Вчера вечером
мы услышали информацию о том, что бандиты приближаются к Кагаре, но мы не
знали, где они нападут. Позже, около 22:00, мы узнали, что они были на окраине
Кагары, была паника", — сказал местный
житель.
На данный момент о судьбах похищенных студентов и преподавателей ничего неизвестно. Полиция проводит расследование.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым, а также о том, что в Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации.
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