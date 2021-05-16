Более 100 пострадавших: в Израиле в синагоге обвалилась трибуна (ВИДЕО)

Сегодня, 16 мая, в израильском поселении Гиват-Зеэв случился трагический инцидент. Во время молитвы обрушилась трибуна в синагоге. В результате происшествия двое человек умерло и более 100 — пострадало.

в Израиле в синагоге обвалилась трибуна / Фото: Reuters

Источник The Times of Israel передает, что людей, проживающих в районе, где расположена синагога, начали эвакуировать. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента. Движение в этом районе поселения также было приостановлено, чтобы автомобили не создавали пробки и позволили быстро эвакуировать жителей.

Согласно обновленной информации, в результате происшествия двое человек погибли, а 132 — были доставлены в медицинские учреждения. Пять из них находятся в тяжелом состоянии, восемь — получили травмы средней тяжести, а остальные были травмированы незначительно.

На место обвала синагоги отправили вертолет с медицинскими работниками. Спасатели разбирают завалы. Пока неизвестно, могли ли там остаться люди.

Отметим, что инцидент случился в день Шавуот — один из трех паломнических праздников, когда иудеи молятся и совершают паломничество к святым местам.

Напомним, что на севере Израиля по меньшей мере 38 человек погибли в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон. По меньшей мере 103 человека получили ранения, 44 из них находились в критическом состоянии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что международные авиакомпании приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране. Ближайшие три дня в Израиль не прибудет ни один самолет иностранной фирмы.

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