logo
Русский Українська

BTC/USD

45780.04

ETH/USD

3458.63

LTC/USD

291.86

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Более 100 пострадавших: в Израиле в синагоге обвалилась трибуна (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 100 пострадавших: в Израиле в синагоге обвалилась трибуна (ВИДЕО)

В израильском городе Гиват-Зеев во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна, в результате чего пострадало более 100 человек

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 16 мая, в израильском поселении Гиват-Зеэв случился трагический инцидент. Во время молитвы обрушилась трибуна в синагоге. В результате происшествия двое человек умерло и более 100 — пострадало.

Более 100 пострадавших: в Израиле в синагоге обвалилась трибуна (ВИДЕО)

в Израиле в синагоге обвалилась трибуна / Фото: Reuters

Источник The Times of Israel передает, что людей, проживающих в районе, где расположена синагога, начали эвакуировать. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента. Движение в этом районе поселения также было приостановлено, чтобы автомобили не создавали пробки и позволили быстро эвакуировать жителей. 

Согласно обновленной информации, в результате происшествия двое человек погибли, а 132 — были доставлены в медицинские учреждения.  Пять из них находятся в тяжелом состоянии, восемь — получили травмы средней тяжести, а остальные были травмированы незначительно. 

На место обвала синагоги отправили вертолет с медицинскими работниками. Спасатели разбирают завалы. Пока неизвестно, могли ли там остаться люди.

Отметим, что инцидент случился в день Шавуот — один из трех паломнических праздников, когда иудеи молятся и совершают паломничество к святым местам.

Напомним, что на севере Израиля по меньшей мере 38 человек погибли в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон. По меньшей мере 103 человека получили ранения, 44 из них находились в критическом состоянии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что международные авиакомпании приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране. Ближайшие три дня в Израиль не прибудет ни один самолет иностранной фирмы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/over-130-people-injured-in-givat-zeev-medics/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ