logo

BTC/USD

71715

ETH/USD

2245.76

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Будет ли найден компромисс на двухнедельных переговорах между Ираном и США: что уже происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли найден компромисс на двухнедельных переговорах между Ираном и США: что уже происходит

Иранцы просто намеревались до последнего тестировать предел компромиссности Дональда Трампа

8 апреля 2026, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Интерес избежать перехода на другой, вероятно, катастрофический, этап обострения на Ближнем Востоке у обеих сторон был и слишком велик. Потому стороны согласились на перемирие. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер Карл Волох.

Будет ли найден компромисс на двухнедельных переговорах между Ираном и США: что уже происходит

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что иранцы просто намеревались до последнего тестировать предел компромиссности Дональда Трампа. После того, как они поняли, что такова разблокировка Ормузского пролива, им нужен был только способ сохранить лицо. Это и сделали для них пакистанцы своим обращением к Трампу.

"Будет ли найден компромисс на двухнедельных переговорах? Никто этого не гарантирует, но для обеих сторон слишком много на кону, поэтому, вероятно, будет", – считает Карл Волох.

Он продолжает, тогда Трамп приедет в Китай победителем, мир получит нефть по 40, а Стражи исламской революции сохранят шанс удержать власть и украденные миллиарды.

"Я прекрасно осознаю значительную часть инфантильного неумения отделять оценку фактов от отношения к субъекту. И уверен, что любой позитив о Трампе, которого вы не без оснований терпеть не можете, вызовет массовое выделение желчи, однако есть вещи, которые нужно уметь воспринимать по-взрослому", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил о готовности временно приостановить военные удары по Ирану во время выполнения ключевого условия – полного и немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости