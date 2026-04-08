Будет ли найден компромисс на двухнедельных переговорах между Ираном и США: что уже происходит

Интерес избежать перехода на другой, вероятно, катастрофический, этап обострения на Ближнем Востоке у обеих сторон был и слишком велик. Потому стороны согласились на перемирие. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер Карл Волох.

Аналитик отмечает, что иранцы просто намеревались до последнего тестировать предел компромиссности Дональда Трампа. После того, как они поняли, что такова разблокировка Ормузского пролива, им нужен был только способ сохранить лицо. Это и сделали для них пакистанцы своим обращением к Трампу.

"Будет ли найден компромисс на двухнедельных переговорах? Никто этого не гарантирует, но для обеих сторон слишком много на кону, поэтому, вероятно, будет", – считает Карл Волох.

Он продолжает, тогда Трамп приедет в Китай победителем, мир получит нефть по 40, а Стражи исламской революции сохранят шанс удержать власть и украденные миллиарды.

"Я прекрасно осознаю значительную часть инфантильного неумения отделять оценку фактов от отношения к субъекту. И уверен, что любой позитив о Трампе, которого вы не без оснований терпеть не можете, вызовет массовое выделение желчи, однако есть вещи, которые нужно уметь воспринимать по-взрослому", – отметил эксперт.

