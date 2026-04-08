Трамп погодився зупинити удари на два тижні по Ірану: що хоче натомість

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність тимчасово призупинити військові удари по Ірану під час виконання ключової умови – повного та негайного відкриття Ормузької протоки. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, рішення стало результатом переговорів із керівництвом Пакистану. Зокрема, прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф та фельдмаршал Асім Мунер закликали Вашингтон утриматися від застосування сили, запланованої на найближчий час.

Трамп наголосив, що згоден на двотижневу паузу за умови, що Тегеран забезпечить безпечне та безперешкодне судноплавство через один із ключових енергетичних маршрутів світу. Він назвав можливу домовленість "двостороннім припиненням вогню", яке може стати основою для ширшої мирної угоди.

У Білому домі також заявляють, що Сполучені Штати вже досягли більшості військових цілей у регіоні. За оцінкою адміністрації, поточна пауза дозволить завершити переговорний процес та закріпити довгострокові домовленості.

Крім того, Трамп повідомив про отримання від Ірану пропозиції з десяти пунктів. У Вашингтоні розглядають його як базу для майбутньої угоди, зазначаючи, що значну частину колишніх розбіжностей уже врегульовано.

Американський президент висловив упевненість, що найближчими тижнями сторони зможуть фіналізувати домовленості, які наблизять стабілізацію ситуації на Близькому Сході.

Україна заявила про готовність приєднатися до її розблокування. Водночас, як повідомляє Euronews, жодна країна поки що офіційно не зверталася до Києва з відповідною пропозицією.




