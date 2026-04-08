Чи буде знайдений компроміс на двотижневих переговорах між Іраном та США: що вже відбувається

Інтерес уникнути переходу на інший, ймовірно, катастрофічний, етап загострення на Близькому Сході в обох сторін був і є надто великий. Тому сторони погодилися на перемир’я. Про це розповів політичний оглядач, блогер Карл Волох.

Аналітик зазначає, іранці просто мали намір до останнього тестувати межу компромісності Дональда Трампа. Після того, як вони зрозуміли, що такою є розблокування Ормузької протоки, їм потрібен був лише спосіб зберегти обличчя. Це й зробили для них пакистанці своїм зверненням до Трампа.

"Чи буде знайдений компроміс на двотижневих переговорах? Ніхто цього не гарантує, але для обох сторін надто багато на кону, тому, вірогідно, буде", – вважає Карл Волох.

Він продовжує, тоді Трамп приїде до Китаю переможцем, світ отримає нафту по 40, а Вартові ісламської революції збережуть шанс утримати владу й накрадені мільярди.

"Я прекрасно усвідомлюю значної частини інфантильне невміння відділяти оцінку фактів від ставлення до субʼєкта. І впевнений, що будь-який позитив про Трампа, якого ви, не без підстав, терпіти не можете, викличе масове виділення жовчі, проте є речі, які потрібно вміти сприймати по-дорослому", – зазначив експерт.

